Mendoza consolida su protagonismo en la formación de los futuros equipos técnicos y de gestión pública junto al CFI

La representante ante el Consejo Federal de Inversiones, Marité Badui, coordinó y participó de las jornadas formativas de la Escuela Federal de Desarrollo, tanto en Buenos Aires como en territorio local. El eje estuvo puesto en el desarrollo de políticas públicas y la gestión estratégica del recurso hídrico de la provincia.

El Gobierno de Mendoza continúa fortaleciendo su vinculación con el Consejo Federal de Inversiones (CFI) a través de una activa participación en sus espacios de capacitación estratégica. Esta semana, la representante de la provincia ante el organismo, Marité Badui, encabezó actividades clave de la Escuela Federal de Desarrollo en encuentros que tuvieron lugar de forma simultánea en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en territorio mendocino.

El pasado miércoles, en las oficinas centrales del CFI en Buenos Aires, Badui formó parte del Programa Avanzado en Desarrollo y Políticas Públicas, una instancia cuatrimestral de alta exigencia que tiene como objetivo central formar a futuros funcionarios públicos y consolidar a los equipos de gobierno de todo el país.

Este programa cuenta con profesionales becados por las distintas jurisdicciones. En el caso de Mendoza, la comitiva está integrada por tres profesionales locales: Matías Gutiérrez, Camila Sosa y Mariana Gómez. Durante esta jornada, la exposición de Badui tuvo como eje principal “Infraestructura para el Desarrollo”.

Sobre este punto, Badui expresó: “Entendemos a la infraestructura no como un fin en sí mismo, sino como un vector esencial y un medio para el desarrollo integral de nuestras comunidades. Las obras adquieren verdadero valor cuando se transforman en ese puente logístico indispensable para potenciar las economías provinciales y mejorar la calidad de vida de los habitantes”.

Asimismo, cabe destacar que la funcionaria provincial ejerce la docencia de manera habitual en otro de los trayectos del organismo, como es la Diplomatura en Recurso Hídrico, y también es docente de la UNCuyo.

Formación en territorio: la experiencia hídrica de Mendoza

En paralelo, se desarrollaron actividades en la provincia en el marco del Programa Federal de Gestión para el Desarrollo. En esta oportunidad, el bloque de alumnos de origen mendocino realizó una visita técnica y de campo al Dique Cipolletti.

Allí, los participantes recibieron una capacitación en terreno por parte de las oficinas técnicas de la Dirección General de Irrigación (DGI). Junto a autoridades del organismo hídrico y la propia Badui, se les explicó en detalle la metodología de distribución y la disponibilidad de agua para la cuenca del río Mendoza, un vector fundamental para el ordenamiento territorial y el desarrollo productivo local.

En este encuentro en el Dique Cipolletti, además de la comitiva del CFI, estuvieron presentes por el Departamento General de Irrigación Agustín Speridione, Sergio Terrera, Carlos Sánchez, Gabriela Ormeño y Marcelo Landini.

A través de estas acciones conjuntas con el CFI, Mendoza reafirma su compromiso con la profesionalización de la administración pública y el intercambio técnico y federal, y expone sus capacidades de gestión en recursos críticos y estratégicos.