Mendoza celebrará su identidad olivícola en el Festival Provincial del Envero 2026

El encuentro celebra la cultura del olivo y la llegada del primer aceite del año. En 2026, la sede será Lavalle, consolidando el carácter itinerante de una propuesta que recorre los territorios olivícolas de Mendoza y pone en valor una de las actividades productivas más representativas de la provincia .

Organizado por el Ente Mendoza Turismo (Emetur), junto al Ministerio de Producción, Asolmen (Asociación Olivícola de Mendoza) y la Municipalidad de Lavalle, en el marco del programa Mendoza Oliva Bien, el festival propone un espacio de encuentro entre producción, gastronomía, cultura y turismo, invitando a mendocinos y visitantes a descubrir el universo del aceite de oliva virgen extra a través de experiencias participativas, degustaciones, capacitaciones y propuestas culturales.

Las actividades se desarrollarán el 12 y 13 de junio en la Casa de la Cultura Juanita Vera (RP34 100, Villa Tulumaya, Lavalle), un espacio emblemático del departamento que será escenario de las distintas propuestas previstas para esta edición.

La programación comenzará el viernes 12, de 10 a 16, con una Jornada Técnica destinada a productores, profesionales, estudiantes y público interesado en la actividad olivícola. Las actividades requerirán inscripción previa y contarán con cupos limitados. Este espacio estará orientado al intercambio de conocimientos, la actualización profesional y la difusión de buenas prácticas vinculadas a la producción, la calidad y la comercialización del aceite de oliva virgen extra.

El sábado 13, de 12 a 18, tendrá lugar el Festival Provincial del Envero, una celebración abierta al público que reunirá artistas en vivo, patio de comidas, almazaras, catas guiadas, cookingclasses, artesanos y diversas propuestas culturales vinculadas a la identidad olivícola mendocina.

El Envero

El envero es el punto biológico exacto en el que la aceituna cambia de color, pasando progresivamente de un verde intenso a tonos morados y negros. Es la señal visual que indica el momento óptimo de maduración para obtener los aceites de oliva virgen extra (AOVE) de cosecha temprana.

El Festival Provincial del Envero se ha consolidado como una de las principales acciones de promoción de la cultura olivícola de Mendoza. A través de esta iniciativa se busca fortalecer el oleoturismo, visibilizar el trabajo de productores y almazaras, promover el consumo de aceite de oliva virgen extra y generar experiencias auténticas que conecten a residentes y visitantes con el patrimonio productivo de la provincia.

La edición 2026 en Lavalle invita a celebrar la llegada del primer aceite del año y a compartir una experiencia que une tradición, gastronomía, producción local y turismo, reafirmando el lugar de Mendoza como referente nacional de la actividad olivícola.

Cabe destacar que la primera edición se realizó en San Martín, en mayo de 2024. La segunda fue en Maipú y se celebró en el mismo mes, pero de 2025.

El Festival Provincial del Envero 2026 se realizará en la Casa de la Cultura Juanita Vera, ubicada en RP34 100, Villa Tulumaya, Lavalle.

Mas información sobre el Mes del Olivo y las actividades vinculadas a la cultura olivícola de Mendoza,

Datos

III Festival Provincial del Envero 2026

Fechas: 12 y 13 de junio de 2026

Lugar: Casa de la Cultura Juanita Vera

Dirección: RP34 100, Villa Tulumaya, Lavalle, Mendoza

12/06. Jornada Técnica

Horario: 10 a 16

Modalidad: Con inscripción previa y cupos limitados.

Destinatarios: Productores, Profesionales, Estudiantes, Público interesado en la actividad olivícola

13/06. Festival

Horario: 12 a 18

Acceso: Abierto al público

Actividades previstas: Artistas y músicos en vivo, Patio de comidas, Almazaras, Catas de aceite de oliva virgen extra, Cookingclasses, Artesanos.