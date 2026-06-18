Mendoza celebra el inicio de un nuevo ciclo vital con la XXIV edición de «Año Nuevo del Sur»

El emblemático espectáculo artístico-cultural se presentará el 20 y 21 de junio en la Nave Cultural, bajo la temática “Aire-Tierra-Agua-Fuego”.

Una invitación a conectar con la cosmovisión de los pueblos originarios y la armonía cósmica a través de la música, la danza y la reflexión.

Llega junio y el hemisferio sur se prepara para vivir el punto de mayor alejamiento de la Tierra respecto al Sol, con el Solsticio de Invierno. Lejos de ser solo un fenómeno astronómico, este momento marca un renacer: el «Inicio del Ciclo Vital» o «Año Nuevo del Sur». En este marco, Mendoza se viste de fiesta para recibir la XXIV edición de un espectáculo que ya es un hito en el rescate de la identidad y la cultura popular de la región.

Aire-Tierra-Agua-Fuego: Los cuatro elementos de la armonía

Bajo el lema “Aire-Tierra-Agua-Fuego”, la propuesta de este año busca reconectar al público con la sabiduría de las comunidades andinas, recordando que la Tierra no nos pertenece, sino que nosotros pertenecemos a ella.

Citando al investigador Jorge Colombres, «la cultura popular no es una síntesis, es una suma». Desde la cosmovisión de los pueblos originarios —como el Inti Raymi incaico, el We Tripantu mapuche y el Xumec Tetelopi de los huarpes milcallac—, los elementos de la naturaleza no son «recursos explotables», sino hermanos mayores y deidades con los que se cohabita en un plano de absoluta igualdad y profundo respeto. El espectáculo es, fundamentalmente, una invitación a vivenciar esa reciprocidad y equilibrio con el cosmos.

24 años de rescate artístico y comunitario

A lo largo de casi un cuarto de siglo, este espacio ha sido habitado por grandes personalidades del arte local y nacional como Liliana Bodoc, Luisa Calcumil, Máximo Arias, Gladis Ravalle, Gabriela Psenda, Federico Ortega, Mariú Carreras, Fausto Marañón, Marcelino Azaguate, Osvaldo Chiavazza, Hernán Paz, Ulises Naranjo, Laura Morales, Natacha Gabrielli y Maria Godoy.

Además, Fabián “Tutuca” Castellani, Martín Montero, Alejandro Rotta, Miles de Años, Chakana, Ensamble Eduardo Pinto, TRIO: Öesch-Alcaraz-Patiño, Sandra Amaya, MARKAMA, Analía Garcetti, Alejandra Bermejillo, Mariana Matta, Camino al Pachacuti, Zequech, Comparsas de candombe y Bandas de Sikuris de Mendoza, Daniel Talquenca, entre otros.

Para esta 24ª edición, el escenario contará con un despliegue de destacados referentes de nuestra cultura.

La música y la danza tendrán a grandes referentes en escena, como Sandra Amaya, Zequech, Cantoras Presente, Daniel Encinas, Luna Kuyen, Lolot (Carla Masignani), Melisa Budini, el Colectivo de Sikuris de Mendoza y el Ballet Raíces, bajo la dirección de Vicente Mamaní.

Además, participarán representantes de comunidades originarias de la comunidad Huarpe Polonio González Pastequiu y Ayllu Guaymallén.

El diseño gráfico del encuentro está a cargo de Marcelo Drago, respaldado por un sólido equipo técnico integrado por Majo Delgado, Freddy Malisani, Salomé Gamboa, Guillermo Mascioli y Rodrigo Bascuñan.

El equipo de producción está conformado por Sebastián Alcaraz, Eugenia Moreno, Quique Öesch, Raúl Rivero, Miguel Ángel Purpora y Carlos Canale.

Las funciones se llevarán a cabo los días 20 y 21 de junio, a las 21.30, en la Nave Cultural de Mendoza (España y Juan Agustín Maza, Ciudad de Mendoza).

La entrada general tiene un valor de $9.000 y pueden adquirirse en EntradaWeb.com.ar.