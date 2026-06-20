Maternidad cuidada junto a las mamás en el CIC del bario El Sosneado

La propuesta, destinada a embarazadas y sus acompañantes, tiene como objetivo generar un espacio de encuentro, escucha y acompañamiento durante el proceso de gestación.

Durante la jornada, las participantes compartieron un desayuno, realizaron actividades recreativas, juegos, sorteos y dinámicas orientadas a fortalecer el vínculo con sus bebés, además de expresar emociones y experiencias vinculadas a la maternidad.

La kinesióloga del programa, Laura Giménez, destacó que “la idea es que las mamás puedan compartir lo que sienten en esta etapa, conectarse con sus bebés y encontrar un espacio de acompañamiento emocional junto a otras mujeres y sus familias”.

Desde el programa remarcaron la importancia de abordar la maternidad de manera integral, contemplando no solo los aspectos vinculados a la salud física, sino también el bienestar emocional de las futuras mamás.

Quienes deseen participar de Maternidad Cuidada pueden acercarse los miércoles, desde las 11, al Centro Modular (General Paz 841) donde se desarrollan encuentros con todo el equipo interdisciplinario, o los viernes, a la misma hora, en el CIC de Los Filtros y Jacarandá.