Esta cifra representa el 26,9% del total de individuos que poseen algún tipo de financiamiento en el país. El volumen total de deuda de las familias alcanza los $74,2 billones, lo que equivale al 6,5% del Producto Interno Bruto (PIB).

El fenómeno de la irregularidad en los pagos se distribuye entre 19,8 millones de personas que tienen créditos activos en el denominado «sistema financiero ampliado».

Este ecosistema incluye no solo a los bancos tradicionales, sino también a empresas Fintech, mutuales, cooperativas, tarjetas de consumo, casas de electrodomésticos y fideicomisos financieros. Del total de la deuda, el 82,4% está concentrada en entidades bancarias, mientras que las Fintech representan el 10,1% y el resto de las entidades el 7,5%.

Los datos forman parte de un relevamiento de la consultora Analytica elaborado sobre la base de registros del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y el INDEC y que procesó Agencia Noticias Argentinas.

Según el informe, «al analizar la cantidad de personas en mora la problemática involucra al 26,9% de quienes tienen algún tipo de deuda en el sistema». Esta cifra es superior si se la compara con la irregularidad medida solo por el volumen de la cartera de crédito, que se ubica en el 15,4%.

La distribución de la morosidad varía según el tipo de institución acreedora. En el sector bancario, 14,3 millones de personas poseen deudas, de las cuales el 19,2% presenta irregularidades.

En contraste, entre quienes operan exclusivamente con Fintech, el ratio de morosos asciende al 28,9%. La situación es más crítica en el resto de entidades “no financieras», donde el nivel de mora alcanza al 96,4% de los deudores, afectando a 1,6 millones de personas.

A nivel geográfico, la zona norte del país registra los índices de incumplimiento más elevados . La provincia de San Juan lidera la estadística con un 36,0% de deudores morosos, seguida por La Rioja con un 35,3% y Catamarca con un 34,8%.

En el extremo opuesto, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) presenta el menor nivel de irregularidad con un 16,1%. Por su parte, la Patagonia registra la «deuda mediana más elevada del país», vinculada a un mayor nivel de precios relativo.

En la provincia de Buenos Aires, el promedio de morosidad es del 27,7%, aunque existen diferencias internas marcadas. Mientras que en los municipios del conurbano la tasa de morosos es del 30,3%, en el resto de la provincia desciende al 23,1%.

Dentro del Gran Buenos Aires, la brecha es notable: en Vicente López la mora es del 15,1%, mientras que en Florencio Varela trepa al 38,3%. El informe destaca que «la mora impacta más en los jóvenes» de entre 18 y 30 años, sector donde la irregularidad llega a casi el 40%.

Este incumplimiento financiero se vincula directamente con el deterioro del mercado laboral para este rango etario. Durante el año 2025, la desocupación en mujeres de 14 a 29 años subió del 13,8% al 16,8%, y en hombres del mismo segmento pasó del 12,5% al 16,2%.__IP__

Finalmente, la capacidad de pago también se relaciona con los niveles de ingresos declarados por los trabajadores independientes. Quienes se encuentran en la Categoría A del monotributo (la de menor facturación) tienen un 17,9% de personas en mora tardía. En cambio, en la Categoría K, que agrupa a los contribuyentes de mayores ingresos, la cantidad de morosos se reduce al 8,5%.

De acuerdo con el estudio, esto demuestra que «quienes menos facturan cargan con una deuda relativamente más pesada».

Fuente: https://noticiasargentinas.com/economia/mas-de-5-3-millones-de-personas-presentan-deudas-en-mora-en-el-sistema-financiero-argentino_a6a26be98d3cd8e5499facdef