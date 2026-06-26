Más de 5.000 estudiantes recorren la Expo Educativa Mendoza 2026

Por dos días, estudiantes y público en general podrán conocer la oferta educativa de las diferentes carreras y formaciones que ofrece Mendoza a través de sus Institutos de Educación Superior y universidades.

El ministro de Educación, Cultura, Infancias y DGE, Tadeo García Zalazar participó este jueves de la Expo Educativa Mendoza 2026, un espacio académico y de oferta educativa que por dos días propone el gobierno provincial, organizado por los Institutos de Educación Superior, la Universidad Nacional de Cuyo y otras universidades.

“Por esta Expo pasan al menos 5.000 estudiantes de nuestras escuelas y vamos a replicar este espacio de manera itinerante en todos los departamentos. Hay muchísima necesidad de información de los jóvenes, buscan carreras técnicas, energía, petróleo, minería. Hay carreras cortas y con salida laboral, hasta becas inclusive”, informó Tadeo García Zalazar.

“Tenemos variedad de oficios que son muy elegidas y que se pueden informar también en esta feria”, agregó el ministro que también destacó que la provincia tiene alrededor de 29.000 estudiantes en nivel Superior y que en este ciclo lectivo ingresaron 13.000.

Mariela Ramos, directora de Educación Superior, explicó que se presentó un stand con todas las carreras que ofrece el gobierno escolar a lo largo del territorio de toda la provincia. “Disponemos de un portal digital donde todos los estudiantes pueden acceder de manera muy dinámica a todas las propuestas educativas y donde se puede estudiar”, dijo la funcionaria.

“Además de la Expo también vamos a acompañar con cuadernillos para estudiantes de cuarto y quinto año ya que para ingresar al nivel Superior a cualquier carrera se debe rendir examen”, agregó Ramos.

Por su parte José Reche, subdirector de Educación Superior, informó que en el stand de la DGE se presentaron los 19 profesorados y las 75 tecnicaturas. “Difundimos la oferta estatal y privada que ofrece Mendoza y brindamos toda la información que necesiten los estudiantes. Consultan sobre carreras tecnológicas, de salud, turismo, higiene y seguridad y carreras docentes, es muy variada la oferta de nuestra provincia”, destacó.

Jazmín, Tatiana, Antonela y Lucía, estudiantes de nivel secundario visitaron la Expo Educativa y obtuvieron la información necesaria de diferentes carreras. “Nos informaron dónde y cuánto duran las carreras, y también conocimos carreras que no sabíamos que existían”, expresaron las jóvenes.

Recordemos que la Expo Educativa se realiza los días 25 y 26 de junio en las Naves UNCuyo, Creativa y Cultural de la Ciudad de Mendoza, y también se puede consultar en el sitio: https://expoeducativa.mendoza.edu.ar/