Más de 2.000 estudiantes secundarios participaron de una encuesta sobre la nueva secundaria

Los estudiantes que participaron dejaron asentado que se deben fortalecer nuevas herramientas y que la escuela debe generar, en los últimos años, acciones pedagógicas para adquirir habilidades críticas, trabajo en equipo y pensamiento autónomo.

La Dirección General de Escuelas, mediante los equipos técnicos de la Dirección de Educación Secundaria, analizaron los datos obtenidos mediante el informe consulta denominada La Voz de los Estudiantes, que se realizó durante el mes de diciembre de ciclo lectivo 2025. En esta muestra fueron encuestados 2.341 estudiantes de tercero, cuarto, quinto y sexto año de escuelas técnicas, cuyas instituciones participan del programa de escuelas innovadoras.

La directora de Educación Secundaria, Cecilia Páez, explicó que hubo un primer bloque sobre convivencia y vínculo humano. “El 91 por ciento de los jóvenes participan activamente en la creación de normas de convivencia en su escuela y el 70 por ciento dijo que se siente protegido frente al acoso o bullying en las instituciones”, informó Páez.

Además la directora agregó que sólo el 58.7 por ciento participa activamente de los centros de estudiantes y el 48 por ciento dijo que demandan otras actividades con más participación vinculada a acciones concretas de propuestas educativas.

En relación a la flexibilidad, el 82.3 por ciento de los entrevistados pidieron cursados flexibles y espacios optativos. “Los estudiantes opinaron que la escuela debe adaptar los tiempos a la vida real, al trabajo y al deporte”, agregó la directora de Educación de nivel Secundario.

Con respecto al perfil del egresado, los estudiantes que participaron dejaron asentado que se deben fortalecer nuevas herramientas que deben generar las escuela, en los últimos años, para adquirir habilidades críticas, trabajo en equipo y pensamiento autónomo.

Otros datos obtenidos

El 43 por ciento de los participantes de esta experiencia señalaron que la infraestructura y los equipamientos son acciones absolutas para el cambio. Con respecto a los docentes, se concluyó que no solo buscan un experto académico, sino un mentor que conecte emocionalmente y guíe el aprendizaje. Con respecto a la incertidumbre del egreso, la mitad de los encuestados no se sienten del todo preparados. Este dato es un disparador para fortalecer desde la gestión educativa mejorar la articulación con el mundo laboral y el vínculo con los estudios superiores.

Estos datos obtenidos también sugieren que los estudiantes están listos para un modelo flexible y basado en habilidades. Desde el gobierno escolar destacaron que el desafío es institucional y estructural.