Marinelli recorrió tres importantes obras hídricas que Irrigación ejecuta en el Sur provincial

Mejorarán la conducción y distribución del agua y prevén un significativo avance para la matriz productiva de la zona.

Este jueves, el superintendente de Irrigación, Sergio Marinelli, recorrió obras que se están ejecutando en el Sur provincial, Junto al subdelegado de Aguas en la cuenca del río Diamante, Fabio Lastra; el consejero de esa cuenca, Gustavo Ruiz; el subdelegado de Aguas del río Atuel, Santiago Del Río, y técnicos de Sede Central y de las subdelegaciones sureñas.

La recorrida comenzó en Cuadro Benegas, San Rafael, donde se ejecuta la «Modernización del Sistema de riego del canal Serú Civit y continuó luego en el sitio en el que se realiza la «Modernización del Sistema de riego canal Bombal y obras anexas del río Diamante». Mas tarde, las autoridades supervisaron la obra de «Revestimiento y Modernización del Sistema de Riego Canal Perrone”, en la cuenca del río Atuel , y entregaron una retroexcavadora en la Asociación de Inspecciones de Cauce Atuel Superior del río Atuel, integrada por las Inspecciones Canal Perrone, Canal Regueira, Canal Babacci, Canal Correas, Canal Vila, Cañon del Atuel y la Junta Coihueco y el Sosneado.

Cabe mencionar que todas las obras mencionadas son financiadas con Fondos del Resarcimiento por Portezuelo.

Sobre las obras

Mejora integral del Canal Serú-Civit

Se ejecuta el revestimiento de 5,3 km de cauce, en tramos claves que actualmente tiene pérdidas por infiltración, y un reservorio de 190 mil m3. Beneficios para 352 usuarios y optimización de la producción para más de1.800 hectáreas. La obra es considerada clave para el fortalecimiento de la matriz productiva de San Rafael, al permitir la tecnificación del riego, garantizar la calidad del servicio para los usuarios y preparar al sector para los desafíos ambientales futuros.

Monto de contrato: $ 4.473.670.982,52.

Contratista: Camiletti S.A.

Plazo: 540 días.

Avance: 9,92% (al mes de mayo).

Tareas que se realizan: hormigonado en Canal Seru Civit y Compartos. Se avanza también en tareas de movimiento de suelo del reservorio.

Sistema de riego del canal Bombal

El sistema de riego del canal Bombal es uno de los principales de Cuadro Nacional y cuenta con dos ramas importantes. La primera riega 1.050 hectáreas, mientras que la segundo alcanza las 370, lo que representa un total de 1.420 hectáreas y 267 usuarios beneficiados.

El proyecto de modernización contempla la construcción de un reservorio con capacidad para albergar 104 mil m3 y obras complementarias como canal de aducción, obras de salida con vinculación a los canales 1° Bombal y 2° Bombal; un vertedero de descarga y una obra de conducción que permite la interconexión del reservorio con el canal 2° Bombal.

Monto de contrato: $4.335.342.285,94.

Contratista: Constructora Horizonte S.A.

Plazo: 730 días

Avance: 7,61% (al mes de mayo).

Tareas que se realizan: excavación y terraplén en reservorio, movimiento de suelo y hormigón de limpieza en Hijuela N°1 y canal Bombal, además de posicionamiento de armadura de alcantarilla n°1 y encofrado.

Modernización del Sistema de Riego Canal Perrone

La Modernización del Sistema de Riego Canal Perrone prioriza una zona productiva estratégica de San Rafael y mejorará la eficiencia en el uso del agua. La obra optimizará el riego de más 5.300 hectáreas y beneficiará a 250 productores. Se impermeabilizan 40 kilómetros del canal Perrone, se entuban 2,5 kilómetros de la traza y se construye un reservorio de 70 mil metros cúbicos.

Monto de contrato: $24.800 millones.

Contratista: Empresa de Construcciones Brizuela y Villafañe S.R.L-AYFRA S.R.L -Construcciones San José S.R.L-Unión Transitoria.

Plazo: 730 días

Avance: 20,10% (al mes de mayo).

Tareas: se ha ejecutado el 50% del canal matriz Perrone, y se ha avanzado en el revestimiento de las 2 primeras hijuelas y en la excavación del reservorio.