Malargüe: Talleres teórico-prácticos del INTA junto al Municipio en Bardas Blancas y Agua Escondida

El jueves 25, a las 10:00 hs, se desarrollará el taller sobre construcción de corrales con neumáticos fuera de uso (NFU), en el Salón Comunitario de Bardas Blancas. La actividad estará a cargo de los disertantes Pablo Dri y Javier Macario, con la participación de la Dirección de Ganadería y la Escuela N°4-200 Mapu Mahuida.

En tanto, el viernes 26 se llevarán a cabo distintos talleres teórico-prácticos en la Escuela Guadalupe de la Frontera, en Agua Escondida, a partir de las 10:00 hs.

La jornada incluirá capacitaciones en manejo apícola (10:00 hs), forraje hidropónico (12:00 hs), poda (13:30 hs) y elaboración de chacinados (15:00 hs). Las actividades estarán a cargo de los disertantes Ramona Gómez, Edgar Flores, Ariel Marfil, Emilia Rodríguez y Miguel Conesa.

Desde la organización destacaron que estas instancias buscan fortalecer el desarrollo productivo local, promoviendo conocimientos técnicos aplicados y el trabajo articulado entre instituciones, productores y la comunidad educativa.