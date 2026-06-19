Malargüe: Talleres teórico-prácticos del INTA junto al Municipio en Bardas Blancas y Agua Escondida

El jueves 25, a las 10:00 hs, se desarrollará el taller sobre construcción de corrales con neumáticos fuera de uso (NFU), en el Salón Comunitario de Bardas Blancas. La actividad estará a cargo de los disertantes Pablo Dri y Javier Macario, con la participación de la Dirección de Ganadería y la Escuela N°4-200 Mapu Mahuida.
En tanto, el viernes 26 se llevarán a cabo distintos talleres teórico-prácticos en la Escuela Guadalupe de la Frontera, en Agua Escondida, a partir de las 10:00 hs.
Desde la organización destacaron que estas instancias buscan fortalecer el desarrollo productivo local, promoviendo conocimientos técnicos aplicados y el trabajo articulado entre instituciones, productores y la comunidad educativa.