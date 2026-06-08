Malargüe será sede del Primer Congreso Provincial de Fútbol para debatir el futuro del deporte mendocino

Dirigentes, instituciones y referentes del fútbol de toda la provincia se reunirán en Malargüe para participar del Primer Congreso Provincial de Fútbol, un espacio de encuentro, capacitación e intercambio de experiencias que buscará fortalecer el desarrollo de la actividad en Mendoza.

La cita será el próximo viernes 12 de junio, a partir de las 9:00, en el Centro de Convenciones y Exposiciones Thesaurus de la ciudad de Malargüe. La actividad contará con la participación de dirigentes de ligas y clubes, árbitros, docentes, periodistas deportivos y representantes de instituciones vinculadas al fútbol de distintos puntos del territorio provincial.

La propuesta surge ante la necesidad de generar un ámbito de diálogo entre dirigentes, instituciones y actores del fútbol para compartir experiencias y construir propuestas que contribuyan al crecimiento deportivo de Mendoza y, particularmente, de Malargüe.

Entre los principales objetivos del Congreso se encuentran analizar la realidad actual del fútbol mendocino, promover el desarrollo institucional de los clubes, compartir experiencias de gestión exitosas, fortalecer la formación de jóvenes deportistas, debatir estrategias de financiamiento e infraestructura e impulsar el crecimiento regional de la disciplina.

Durante la jornada se abordarán cuatro ejes temáticos centrales: financiamiento, infraestructura, desarrollo regional y formación de jóvenes. En este marco, se debatirán herramientas y estrategias para la sustentabilidad económica de los clubes e instituciones deportivas, proyectos de planificación y desarrollo de instalaciones deportivas, el rol del fútbol como motor de crecimiento social y deportivo en las distintas regiones de Mendoza y los procesos formativos orientados al desarrollo integral de los futbolistas.

El evento contará con la presencia de destacados disertantes y referentes del fútbol provincial. Entre ellos participarán el presidente de la Liga Mendocina de Fútbol, Diego Reyes; el presidente de la Liga Malargüina de Fútbol, Javier Asencio; el vicepresidente de la Liga Alvearense de Fútbol y presidente de Sport Club Pacífico, Roberto Ortubia; el tesorero de la Liga Alvearense, Homero Di Berardino; el presidente de Huracán de San Rafael, Daniel Garre; el presidente de Academia Fútbol Club, Nicolás Geredus; el delegado federal provincial del Consejo Federal de Fútbol, Gastón Ureta; el secretario general de UADA, Andrés Merlos; y la coordinadora de ETI Malargüe, Dra. Ana Liz Vergara.

Además, participarán ligas y clubes de Mendoza, Rivadavia, Tunuyán, Tupungato, San Carlos, San Rafael, General Alvear y Malargüe. También asistirán representantes del Consejo Federal del Fútbol Argentino y de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Los organizadores destacaron que uno de los propósitos fundamentales del encuentro es reducir las distancias entre instituciones modelo y aquellas que se encuentran en etapas de desarrollo, brindando herramientas para la generación de recursos, la ejecución y mantenimiento de infraestructura y la expansión institucional. Asimismo, se busca fortalecer los vínculos con organismos provinciales y nacionales para la creación de redes de trabajo y proyectos conjuntos, mejorar la gestión deportiva y promover ambientes saludables para la práctica y el desarrollo de la comunidad futbolística.

«Este Congreso busca generar un espacio de diálogo y construcción colectiva para fortalecer el presente y proyectar el futuro del fútbol mendocino», expresaron desde la organización.

La iniciativa es impulsada por la Liga Malargüina de Fútbol, encabezada por su presidente Javier Asencio, junto al árbitro de AFA Rodrigo Jara, responsable además del área de prensa del evento.

Desde la organización remarcaron que el crecimiento del fútbol requiere instituciones sólidas y dirigentes capacitados, por lo que consideran fundamental construir puentes entre las distintas regiones de Mendoza para potenciar el desarrollo deportivo. También destacaron el papel del fútbol como herramienta educativa y de integración social para niños, niñas y jóvenes.

El Congreso está destinado a dirigentes deportivos, presidentes de ligas y clubes, entrenadores, profesores de educación física, árbitros, periodistas deportivos, estudiantes vinculados al deporte y público en general.

La participación será libre y gratuita, con cupos disponibles para los interesados.

Las consultas pueden realizarse a través del correo electrónico liga.independiente.futbol.mgue@gmail.com o mediante el contacto de prensa, Rodrigo Jara, al teléfono 2604-531006 y al correo electrónico jara.rodrigo.93@gmail.com.

Las inscripciones se encuentran habilitadas mediante formulario online.