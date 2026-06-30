Malargüe se prepara para vivir una renovada edición de la Fiesta de la Nieve 2026

La celebración se realizará el sábado 4 de julio, de 10:00 a 20:00 horas, en la Plaza San Martín, considerada el corazón del departamento. Durante toda la jornada habrá espectáculos en vivo, feria de artesanos, productos regionales y tradicionales, propuestas gastronómicas de invierno, food trucks, desfile de moda, sorteos, chocolate para los más pequeños y diversas actividades recreativas.

“Es algo diferente este año a lo que estábamos acostumbrados. Invitamos a la comunidad y a los turistas para que nos acompañen y disfruten de una linda jornada”, expresó el funcionario.

En el escenario se presentarán destacados artistas departamentales y provinciales, entre ellos el Elenco Folklórico Municipal Charú, Grupo Alternativa, Grupo Ímpetu, Pipí Cucú Dúo Musical Provincial, Caro Muñoz, Seba Ferreira y otros músicos invitados que animarán la jornada.

Desde la Dirección de Turismo destacaron que la Fiesta de la Nieve busca convertirse en un espacio de encuentro para residentes y visitantes, promoviendo la cultura, la música, la gastronomía y el trabajo de los emprendedores locales, en el marco de una de las celebraciones más representativas del invierno malargüino.

La invitación está abierta a toda la comunidad para disfrutar de una jornada con propuestas para todas las edades y celebrar juntos la temporada invernal en Malargüe.