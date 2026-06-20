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Malargüe presentó su Temporada Invernal 2026 en la Ciudad de Mendoza

Publicado por: Juan Carlos Sambataro 20 junio, 2026

Este jueves el departamento de Malargüe realizó la presentación oficial de su Temporada Invernal 2026 en el Portal Plaza Suites, en un encuentro que reunió a autoridades provinciales, referentes del sector turístico, prestadores, medios de comunicación, periodistas e influencers.

La jornada tuvo como objetivo central promocionar la amplia y diversa oferta turística invernal del departamento, destacando sus centros de nieve, experiencias de montaña, gastronomía regional, servicios turísticos y propuestas recreativas diseñadas para disfrutar durante toda la temporada.

El acto contó con la presencia del intendente de Malargüe, Celso A. Jaque; el director de Turismo, Daniel Von Zedtwitz; la vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado; y la presidenta del Ente Mendoza Turismo (EMETUR), Lic. Gabriela Testa.

También participaron representantes de la Asociación Malargüina de Turismo (AMATUR), encabezada por Floridor González; integrantes de la Asociación de Guías de Malargüe; referentes del sector privado local; prestadores turísticos vinculados a la actividad; y actores de los principales productos turísticos de nieve del departamento, entre ellos Gonzalo Pillado por Valle de Las Leñas, Guillermo Rivabén por El Azufre e Ignacio Valencia por Real del Pehuenche.

La presentación contó además con la presencia de Abril Montiel, Reina Provincial de la Nieve, quien acompañó las acciones de promoción del destino y las actividades previstas para la temporada invernal.

Durante el encuentro, los representantes de los principales centros de nieve expusieron las propuestas previstas para la temporada 2026, detallando servicios, actividades, infraestructura y experiencias que ofrecerán a los visitantes. Cada presentación fue acompañada por material audiovisual e imágenes de los complejos, lo que permitió mostrar la diversidad de alternativas que posicionan a Malargüe como uno de los destinos de nieve más importantes del país.

Asimismo, se destacaron las acciones conjuntas entre el sector público y privado orientadas a fortalecer la actividad turística, impulsar el desarrollo económico regional y consolidar a Malargüe como un destino turístico activo durante los 365 días del año.

La jornada incluyó un espacio de intercambio y camaradería entre los asistentes, favoreciendo el encuentro entre prestadores, autoridades, periodistas, comunicadores, influencers y actores estratégicos del turismo provincial.

Finalmente, desde la organización se subrayó que esta acción promocional refuerza la presencia de Malargüe en mercados turísticos estratégicos, e invita a mendocinos y visitantes de todo el país a vivir una temporada invernal única, disfrutando de la nieve, la aventura, la gastronomía y la hospitalidad que distinguen al departamento más austral de Mendoza.

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