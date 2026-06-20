Malargüe presentó su Temporada Invernal 2026 en la Ciudad de Mendoza

La jornada tuvo como objetivo central promocionar la amplia y diversa oferta turística invernal del departamento, destacando sus centros de nieve, experiencias de montaña, gastronomía regional, servicios turísticos y propuestas recreativas diseñadas para disfrutar durante toda la temporada.

El acto contó con la presencia del intendente de Malargüe, Celso A. Jaque; el director de Turismo, Daniel Von Zedtwitz; la vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado; y la presidenta del Ente Mendoza Turismo (EMETUR), Lic. Gabriela Testa.

También participaron representantes de la Asociación Malargüina de Turismo (AMATUR), encabezada por Floridor González; integrantes de la Asociación de Guías de Malargüe; referentes del sector privado local; prestadores turísticos vinculados a la actividad; y actores de los principales productos turísticos de nieve del departamento, entre ellos Gonzalo Pillado por Valle de Las Leñas, Guillermo Rivabén por El Azufre e Ignacio Valencia por Real del Pehuenche.

La presentación contó además con la presencia de Abril Montiel, Reina Provincial de la Nieve, quien acompañó las acciones de promoción del destino y las actividades previstas para la temporada invernal.

Durante el encuentro, los representantes de los principales centros de nieve expusieron las propuestas previstas para la temporada 2026, detallando servicios, actividades, infraestructura y experiencias que ofrecerán a los visitantes. Cada presentación fue acompañada por material audiovisual e imágenes de los complejos, lo que permitió mostrar la diversidad de alternativas que posicionan a Malargüe como uno de los destinos de nieve más importantes del país.

Asimismo, se destacaron las acciones conjuntas entre el sector público y privado orientadas a fortalecer la actividad turística, impulsar el desarrollo económico regional y consolidar a Malargüe como un destino turístico activo durante los 365 días del año.

La jornada incluyó un espacio de intercambio y camaradería entre los asistentes, favoreciendo el encuentro entre prestadores, autoridades, periodistas, comunicadores, influencers y actores estratégicos del turismo provincial.

Finalmente, desde la organización se subrayó que esta acción promocional refuerza la presencia de Malargüe en mercados turísticos estratégicos, e invita a mendocinos y visitantes de todo el país a vivir una temporada invernal única, disfrutando de la nieve, la aventura, la gastronomía y la hospitalidad que distinguen al departamento más austral de Mendoza.