Malargüe: La Incubadora de Empresas fortalece el desarrollo de nuevos emprendimientos locales

Con la firma de tres contratos de incubación interna, la Municipalidad de Malargüe continúa acompañando proyectos productivos vinculados a la elaboración de hidromiel y chacinados, promoviendo la innovación y el agregado de valor en la economía local.

La Incubadora de Empresas de la Municipalidad de Malargüe concretó ayer la firma de tres nuevos contratos de incubación interna, una iniciativa que representa un importante avance en el fortalecimiento y desarrollo de emprendimientos locales.

Entre los proyectos incorporados se encuentran dos emprendimientos dedicados a la elaboración de hidromiel, que desarrollarán sus actividades en una sala comunitaria especialmente acondicionada para este tipo de producción. Asimismo, se sumó un emprendimiento orientado a la elaboración de chacinados de origen animal y vegetal, una propuesta que apuesta a la innovación y al agregado de valor dentro del sector alimenticio.

Desde la Incubadora destacaron la importancia de seguir generando oportunidades para que los emprendedores locales puedan consolidar sus ideas, acceder a espacios adecuados de trabajo y contar con el acompañamiento necesario para su crecimiento.

Además, agradecieron la confianza depositada por los emprendedores en este espacio de desarrollo y acompañamiento, reafirmando el compromiso municipal con el impulso de iniciativas productivas que contribuyan al desarrollo económico de Malargüe.

Finalmente, expresaron sus mejores deseos para esta nueva etapa que comienzan los proyectos incubados, marcada por desafíos, aprendizaje y la búsqueda de nuevos logros.