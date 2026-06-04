Malargüe inició la formación de una nueva promoción de Auxiliares de Policía del IUSP

En una jornada considerada histórica para la seguridad local, este lunes se dio inicio formal a la ambientación del nuevo Curso de Auxiliar de Policía en Malargüe, una propuesta impulsada por el Instituto Universitario de Seguridad Pública (IUSP) en conjunto con autoridades locales.

El Licenciado Daniel Guerrero expresó su satisfacción por la concreción de esta nueva instancia de formación. “Hoy es un día muy especial porque damos inicio a la ambientación del nuevo curso de Auxiliar de Policía en Malargüe. Estamos muy contentos de haberlo logrado gracias al trabajo conjunto con el Director Académico del Instituto de Seguridad Pública, Lic. Oscar Agüero, el equipo local integrado por la Auxiliar Blanco y el Oficial García, además del importante aporte y colaboración de la Municipalidad de Malargüe”, señaló.

Guerrero destacó que el cupo quedó conformado por 18 jóvenes que atravesaron distintas etapas de evaluación para ser convocados este año. “Estamos contentos porque este nuevo curso representa una oportunidad para Malargüe y un aporte concreto a la seguridad futura de nuestra ciudad y de toda la comunidad”, afirmó.

Por su parte, el Director Académico del Instituto Universitario de Seguridad Pública, Lic. Oscar Agüero, explicó que el proceso de selección se viene desarrollando desde hace tiempo y que la convocatoria corresponde al Curso N.º 236.

“Hoy estamos dando inicio formal a este cursado. Partimos de una base de 46 postulantes y, tras exhaustivas pruebas y evaluaciones, quedaron seleccionados 18 jóvenes que asumirán las responsabilidades y exigencias de una formación intensiva de seis meses”, indicó.

Agüero remarcó que durante el cursado los estudiantes recibirán las herramientas necesarias para responder a las demandas de la sociedad. La propuesta académica contempla 16 cátedras distribuidas en cuatro etapas formativas, con contenidos vinculados al derecho, la organización policial, la formación específica, la instrucción y las técnicas policiales.

“Es una currícula exigente y compleja, diseñada para brindar una preparación integral. Nuestra formación está centrada en los principios que dieron origen a la institución policial: servir y proteger. Son valores innegociables que deben sostenerse con compromiso y responsabilidad para fortalecer el prestigio institucional”, concluyó.

Con esta nueva promoción, Malargüe suma una instancia clave de formación de recursos humanos destinados a reforzar la seguridad pública y responder a las necesidades de la comunidad.