Malargüe: El Municipio impulsa la formación técnica con un convenio entre escuelas y la Fundación Tassaroli

La Municipalidad de Malargüe firmó un convenio marco junto a la Fundación Tassaroli y las escuelas técnicas Izasky y ESTIM, con el objetivo de promover capacitaciones que fortalezcan la formación de los jóvenes y su inserción en el mundo laboral.

En este contexto, el coordinador técnico de la Fundación Tassaroli, Gabriel Fernández, destacó la importancia de este acuerdo que permitirá desarrollar un programa de capacitación en programación de torno CNC destinado a estudiantes del último año de ambas instituciones educativas.

La Fundación Tassaroli, creada en 2023 por la empresa Tassaroli S.A., es una organización sin fines de lucro que trabaja en el desarrollo de las personas a través de procesos de capacitación. Su misión es actuar como un puente entre las necesidades del entorno productivo, los conocimientos técnicos disponibles y los espacios donde esos saberes pueden ser transmitidos.

La capacitación en programación de torno CNC tendrá una duración de tres meses y se desarrollará entre agosto y octubre de 2026. Al finalizar, los alumnos obtendrán una certificación y se les reconocerán 100 horas de prácticas profesionalizantes. Parte de las actividades se realizarán en empresas dedicadas al mecanizado, permitiendo a los estudiantes conocer de cerca el ámbito industrial y adquirir experiencia antes de su ingreso al mercado laboral.

“Buscamos acercar la escuela a la industria para que, cuando los jóvenes se incorporen al mundo del trabajo, no sea su primera experiencia en una empresa, sino que ya hayan tenido contacto con ese entorno”, señalaron desde la fundación.

Además de las capacitaciones técnicas, la Fundación Tassaroli prevé desarrollar propuestas abiertas a toda la comunidad orientadas al fortalecimiento de habilidades blandas. Estas formaciones apuntan a mejorar competencias cada vez más valoradas en el ámbito laboral, como el trabajo en equipo, la organización de tareas, el liderazgo y el seguimiento de objetivos.

La firma de este convenio representa un paso importante para la educación técnica de Malargüe, fortaleciendo la vinculación entre las instituciones educativas, el sector productivo y la formación de futuros profesionales.