Malargüe: El Columbario se encuentra en un 85% de construcción y anunciaron mejoras en más obras

El Director de Obras Públicas, Ing. Sergio Ojeda, informó a la comunidad sobre los trabajos que se encuentran en ejecución desde el área municipal, entre los que se destaca la construcción de la segunda etapa del columbario ubicado en el cementerio local.

Ojeda explicó que durante el año pasado se llevó adelante la obra gruesa de esta importante infraestructura, mientras que en el presente año la gestión municipal tomó la decisión de finalizar el proyecto para ponerlo al servicio de los vecinos.

“El columbario es una obra edilicia cuya función es albergar las urnas cinerarias de los difuntos. De esta manera, una vez que las familias cuentan con la urna de cremación, tendrán la posibilidad de depositarla en este espacio especialmente acondicionado dentro del cementerio”, señaló.

La construcción se encuentra emplazada detrás de la capilla del cementerio y representa una nueva alternativa para las familias de la comunidad.

Para concretar la finalización de la obra se realizó el correspondiente llamado a licitación y posteriormente la adjudicación, con una inversión aproximada de 203 millones de pesos. Tras la firma del acta de inicio, los trabajos avanzan a muy buen ritmo y actualmente registran cerca de un 85% de ejecución.

“En esta etapa se están colocando cerámicos, aberturas y otros detalles de terminación para luego avanzar con las tareas de pintura”, indicó el funcionario.

Asimismo, informó que también se desarrollarán trabajos complementarios dentro del cementerio, entre ellos la colocación de señalización, reparaciones en sectores de nichos antiguos, mejoras en accesos y acondicionamiento de veredas.

En ese sentido, Ojeda recordó que esta gestión municipal ya construyó y finalizó 117 nichos nuevos en el ala norte del cementerio, los cuales actualmente se encuentran en uso.

“La calidad de la obra es muy linda y está próxima a ser inaugurada”, destacó.

Finalmente, el Director de Obras Públicas agradeció al personal que diariamente trabaja en el mantenimiento del cementerio por su compromiso, dedicación y vocación de servicio para el cuidado, mejora y preservación del lugar.

“El compromiso de esta gestión es continuar avanzando y mejorando los servicios que se brindan desde el Municipio para beneficio de toda la comunidad”, concluyó.