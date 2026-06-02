Malargüe: Donde caminaron gigantes hace millones de años

Malargüe guarda bajo su suelo historias que se remontan a millones de años. En la Formación Loncoche fueron descubiertas huellas fósiles pertenecientes a un grupo de dinosaurios saurópodos identificados como Titanopodus mendozensis, un hallazgo excepcional que convierte a la región en un verdadero tesoro paleontológico.

Estas impresionantes pisadas son mucho más que marcas en la roca: representan el paso de gigantes que habitaron la Tierra en tiempos remotos y constituyen una valiosa fuente de información para la ciencia. Gracias a ellas, los investigadores pueden reconstruir aspectos de la vida, el comportamiento y los desplazamientos de estos enormes animales prehistóricos.

El nombre Titanopodus mendozensis tiene un significado especial. “Titano” hace referencia a los titanosaurios, un grupo de dinosaurios saurópodos de gran tamaño; “podus” significa pie o huella; y “mendozensis” destaca el lugar donde fueron halladas estas evidencias fósiles, convirtiendo a Mendoza en protagonista de un descubrimiento de relevancia internacional.

Cada huella preservada nos conecta con un mundo perdido y nos invita a descubrir la riqueza natural, histórica y científica que distingue a Malargüe. Este patrimonio único no solo fortalece la identidad local, sino que también atrae el interés de visitantes, estudiantes y especialistas de diferentes lugares.

Además de su relevancia científica, el sitio constituye una oportunidad invaluable para promover la educación ambiental y el turismo de naturaleza. A través de visitas guiadas, actividades educativas y propuestas de divulgación, el Parque Municipal Huellas de Dinosaurios permite que vecinos y turistas conozcan de cerca uno de los registros fósiles más importantes de la provincia, fortaleciendo el vínculo entre la comunidad y su patrimonio natural.

En el marco del Mes Aniversario del Parque Municipal Huellas de Dinosaurios, continúan las actividades de difusión y puesta en valor de este importante legado, reafirmando el compromiso de preservar y compartir uno de los capítulos más fascinantes de la historia natural de Mendoza. Celebrar este aniversario es también una oportunidad para recordar que, millones de años después de su paso por la Tierra, estos gigantes siguen dejando huellas que inspiran conocimiento, asombro y orgullo en toda la comunidad.