Malargüe: Día Internacional de los Archivos: Un recorrido por el Archivo Histórico “Raúl Becerra”

En el marco del Día Internacional de los Archivos, la Coordinación de Conservación Patrimonial invita a los medios de comunicación a participar de un recorrido por el Archivo Histórico “Raúl Becerra”, ubicado en Av. San Martín y Adolfo Capdeville, con el objetivo de dar a conocer su funcionamiento y la importante tarea que desarrolla en la preservación de la historia local.

El Archivo Histórico “Raúl Becerra” es el organismo encargado de organizar, conservar, administrar, describir y garantizar el acceso a la memoria histórica de Malargüe en sus diversas manifestaciones. Su origen se remonta a 1993, cuando Raúl Becerra Quezada, entonces jefe del Archivo General de la Municipalidad, impulsó mediante distintas gestiones la creación de un espacio destinado a resguardar el patrimonio documental del departamento.

Ese esfuerzo se concretó el 4 de marzo de 1994 con la sanción de la Resolución Nº 230/94, que dio origen al Archivo Histórico de Malargüe. Ese mismo año, la labor desarrollada por la institución fue declarada de Interés Departamental.

Desde 2013, el archivo funciona en la antigua vivienda anexa a la Capilla Nuestra Señora del Rosario, edificio restaurado que alberga fotografías, documentos, material audiovisual y una valiosa hemeroteca que permiten reconstruir la historia del departamento.

El Profesor Francisco Parada destacó que el Archivo es “el corazón de Malargüe”, ya que reúne testimonios y registros que identifican a la comunidad y reflejan el paso de generaciones que contribuyeron al desarrollo del departamento. Además, remarcó la importancia de conservar este patrimonio y compartirlo con vecinos y turistas, quienes encuentran en este espacio una valiosa puerta de acceso a la identidad malargüina. El mismo puede visitarse de Lunes a viernes: de 9:00 a 13:00 hs y de 14:00 a 19:00 hs. con entrada libre y gratuita.