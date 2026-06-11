Malargüe celebrará el Día de la Seguridad Vial con actividades educativas y recreativas

La Municipalidad de Malargüe invita a toda la comunidad a participar de una jornada especial en conmemoración del Día de la Seguridad Vial, que se llevará a cabo el próximo miércoles 10 de junio a partir de las 9:00 horas en el Centro Polideportivo y Cultural Malal-Hue.

La propuesta está orientada principalmente a niños y niñas, con el objetivo de promover desde edades tempranas el respeto por las normas de tránsito, la importancia de la prevención y el cuidado de la vida en la vía pública.

Durante la jornada se desarrollarán actividades recreativas, charlas informativas y diversas propuestas educativas diseñadas para aprender de manera dinámica y entretenida sobre seguridad vial. A través del juego y la participación, los asistentes podrán incorporar conceptos fundamentales relacionados con la convivencia y la responsabilidad en el tránsito.

Desde el municipio destacaron que estas acciones forman parte de las políticas de concientización que se impulsan durante todo el año para fortalecer la educación vial y fomentar conductas responsables tanto en peatones como en conductores.

La invitación está abierta a instituciones educativas, familias y público en general que deseen sumarse a una jornada de aprendizaje, reflexión y diversión.