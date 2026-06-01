Malargüe: Advierten la suspensión del beneficio “Dando calor a tu hogar” a los inscriptos que ofrecen en venta la leña otorgada

El operativo continúa desarrollándose con la misma modalidad: los lunes y martes se realiza la entrega de turnos en la oficina correspondiente, mientras que los miércoles, jueves y viernes se concreta la distribución de leña en la cortina.

La directora de Inclusión y Desarrollo Social, Paola Jofre, recordó que el beneficio es totalmente gratuito y tiene como finalidad acompañar a los vecinos que necesitan calefaccionarse durante la temporada invernal. En ese sentido, se solicitó la colaboración de la comunidad para evitar irregularidades y garantizar que la ayuda llegue realmente a quienes la necesitan.

Además, indicaron que existe un registro de las personas que retiran leña, por lo que quienes sean detectados comercializando el recurso dejarán de recibir el beneficio.

También se informó que ante cualquier duda o consulta, los vecinos pueden acercarse a la oficina de Inclusión y Desarrollo Social para recibir asesoramiento e información sobre el programa.