Macri marcó diferencias con Milei al señalar que el equilibrio fiscal «es de mala calidad»

El expresidente Mauricio Macri volvió a plantear diferencias con la administración de Javier Milei al analizar la situación económica del país durante la convención anual de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) . Aunque valoró la obtención del equilibrio fiscal, consideró que el esquema actual presenta limitaciones para sostener el crecimiento.

“El gobierno ha logrado algo muy importante en muy poco tiempo que es tener equilibrio fiscal. Pero es de mala calidad , porque no se puede invertir”, destacó el titular del PRO.

Según expresó, el ordenamiento de las cuentas públicas constituye un avance importante, pero advirtió que la falta de recursos destinados a infraestructura condiciona las posibilidades de desarrollo . En ese sentido, sostuvo que la Argentina necesita avanzar hacia una nueva etapa de reformas que permita potenciar la inversión y la expansión económica.

Macri remarcó además la necesidad de fortalecer la calidad institucional y generar espacios de planificación estratégica. A su criterio, el Estado debe desempeñar un papel activo en la definición de prioridades de largo plazo sin intervenir de manera excesiva en la economía.

Defensa de la obra pública y reclamo de mayor seguridad jurídica

Durante su exposición, el exmandatario también salió en defensa de la obra pública, al rechazar que deba asociarse automáticamente con hechos de corrupción. En ese marco, reivindicó la gestión de infraestructura realizada durante su gobierno y aseguró que el país requiere nuevas inversiones para mejorar su competitividad.

Asimismo, vinculó el desarrollo económico con la fortaleza institucional y destacó la importancia de contar con una Justicia independiente que brinde previsibilidad a quienes evalúan invertir en la Argentina.

Macri señaló que la llegada de grandes proyectos productivos sigue condicionada por la falta de confianza. Además afirmó que el país necesita una mayor apertura económica y una política exterior enfocada en favorecer el desarrollo y la integración internacional.

Gobernadores respaldaron el RIGI y reclamaron obras estratégicas

La discusión sobre infraestructura también estuvo presente en las exposiciones de distintos gobernadores que participaron del encuentro.

El mandatario de Catamarca, Raúl Jalil, consideró que el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) debería consolidarse como una política permanente para fortalecer el ingreso de divisas provenientes del interior productivo.

Por su parte, el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, destacó las inversiones provinciales en caminos, hospitales, escuelas, redes de gas y proyectos turísticos, al tiempo que resaltó la importancia de Vaca Muerta para el crecimiento económico de la provincia.

Según explicó, el desarrollo energético permitió generar un ecosistema productivo que impulsa la actividad regional y contribuye a mejorar la infraestructura necesaria para acompañar el crecimiento poblacional y económico.

La construcción pidió planificación de largo plazo

Durante la convención también tomó la palabra el presidente de Camarco, Gustavo Weiss, quien sostuvo que la Argentina dispone de capacidad técnica y empresarial suficiente para ejecutar las obras que requiere el país, aunque advirtió que resulta indispensable avanzar en una planificación sostenida.

En la misma línea, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, respaldó el rumbo económico general y reconoció las dificultades que atraviesa el sector en el actual contexto, al tiempo que llamó a sostener los esfuerzos para consolidar la recuperación.

Fuente:https://www.losandes.com.ar/politica/macri-marco-diferencias-milei-al-senalar-que-el-equilibrio-fiscal-es-mala-calidad-n5994274