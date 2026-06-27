Macri anunció que el PRO va a votar la interpelación de Adorni en ambas cámaras: “Mantenerlo en el Gobierno destruye la confianza”

«El PRO no cambió de opinión. Cree que mantener a Adorni (en su cargo) destruye el cambio, destruye la confianza que necesita el cambio», añadió Macri en un encuentro partidario en Mar del Plata, que mantuvo el esquema de tres ejes temáticos; los organizadores los identificaron con las letras de la sigla partidaria: “P” de principios, “R” de realidad y “O” de oportunidad.

En un salón frente al mar de Playa Grande, en el día más frío del año, la ciudad se convirtió este viernes en el búnker de discusión donde el PRO buscó alinear filas. Por eso, ante unos 400 dirigentes y legisladores el ex mandatario abogó para lograr en la Argentina que el «cambio sea irreversible», los diputados y senadores del PRO van «a votar por la interpelación de Adorni en ambas cámaras» del Congreso Nacional donde el tema generó fuertes discusiones.

En un nuevo mensaje de respaldo a la gestión de Javier Milei, Macri ratificó: «Nosotros vamos a seguir haciendo algo inédito en el país que es seguir apoyando todo lo que sea necesario para sacar a la Argentina adelante y apoyar el cambio».

Pero advirtió que «para eso hay que generar confianza» y apuntó que con los idas y vueltas de la Casa Rosada y la caída de las sesiones en el Congreso «lo que sucedió en las últimas semanas es todo lo contrario a generar confianza».

En el marco de la gira de fortalecimiento del PRO con miras a las elecciones de 2027, en la priemra escala en territorio bonaerense, Macri recordó que en su momento él le dijo a Milei que «no estaba de acuerdo con el nombramiento de Adorni porque la gente para un cargo de semejante importancia tiene que llegar por los antecedentes no por una lealtad ciega».

Y, señaló que alguien «tiene que estar en el cargo porque es el mejor para el cargo y para el cambio» pero remarcó que con Adorni «eso no sucedía».

Macri también renovó sus críticas hacia el kirchnerismo al señalar que con los pedidos de interpelaciones y sus intervenciones en el Congreso «trató de montar un show y no tiene autoridad moral para hablar de estas cosas, la verdad es que son bastante caraduras».

«Se ponen en lugares para los cuales no tienen ninguna autoridad moral», añadió y volvió a cuestionar las medidas del populismo.

Macri compartió escenario con el marplatense Guillermo Montenegro, su ex secretario de la presidencia Fernando De Andreis, el diputado y presidente del PRO bonaerense, Cristian Ritondo, Soledad Martínez y desde el escenario destacó las presencias entre el público de su compañera de fórmula, la ex vicepresidente Gabriela Michetti, y la ex gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal.

«Nosotros no creemos solo en la política de la rosca, sino en estar ahí para que los problemas se resuelvan», resaltó Macri al abrir el encuentro de la llamada Gira Próximo Paso, que ya estuvo por Mendoza y Santa Fe, entre otras localidades.

Qué dijeron los dirigentes del PRO que también participaron del encuentro

El diputado nacional Fernando De Andreis respaldó el apoyo partidario a las políticas de Javier Milei para sostener el cambio pero advirtió que «hoy la velocidad del cambio se disparó».

Con esa idea, señaló que si no se implementan cambios acordes en un futuro no muy lejano «va a haber autos sin gente que los maneje y va a seguir habiendo argentinos sin agua potable y por eso tenemos que acelerar también el cambio en la política».

Su colega, el jefe de la bancada del PRO, Cristian Ritondo, destacó que «nunca hubo un presidente que le dé a otro las herramientas del cambio en democracia como ha hecho Mauricio Macri con Javier Milei y eso es convicción, no conveniencia».

«Sin el PRO no hay posibilidad de cambio en la Argentina», alertó el exministro de Seguridad bonaerense.