Los tres poderes del Estado profundizan la coordinación para abordar la violencia de género

La Mesa Interinstitucional para el Abordaje de la Violencia de Género y Diversidad realizó su tercer encuentro de trabajo con la participación de representantes de los poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo, organismos especializados y áreas técnicas vinculadas a la prevención, asistencia y acceso a la justicia.

Participaron de la reunión la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus; la secretaria del Ministerio Público Fiscal, Daniela Domizi; la directora de Género y Diversidad de la Provincia, Fernanda Urquiza; la directora de Enlace Institucional del Ministerio Público Fiscal, Rosana Dottori; la directora de Capacitación del Instituto Universitario de Seguridad Pública (IUSP), Paula Vetrugno; la senadora provincial y presidenta de la Comisión de Género, Diversidad y Equidad del Senado, Evelin Pérez; la coordinadora del Área de Género del Ministerio de Educación, Cultura, Infancia y Dirección General de Escuelas, Verónica Fresneda; el secretario de la Dirección de la Mujer, Género y Diversidad de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, Ariel Morales; la fiscal jefa de la Unidad Fiscal de Violencia de Género, Laura Rousselle; la directora de Participación Comunitaria, Elizabeth Ormezzano; Belén González, de Relaciones Institucionales y Capacitación del Ministerio de Seguridad y Justicia; Cecilia Torrez, de la Dirección de Género y Diversidad y Daniela Montalto del Ministerio Público Fiscal.

El espacio fue creado a partir de un acuerdo de trabajo conjunto entre el Ministerio de Seguridad y Justicia y el Ministerio Público Fiscal con el objetivo de fortalecer la articulación institucional frente a una problemática que requiere respuestas integrales y coordinadas.

Articulación para fortalecer las respuestas del Estado

Desde su conformación, la mesa viene avanzando en una agenda común orientada a mejorar los mecanismos de protección, fortalecer el acceso a la justicia, optimizar los procedimientos de intervención y promover herramientas que permitan una respuesta más eficaz para las personas que atraviesan situaciones de violencia por razones de género. Entre los ejes trabajados se encuentran el fortalecimiento del patrocinio jurídico gratuito, la mejora de los procedimientos institucionales y la coordinación de acciones entre organismos con competencia en la materia.

En ese sentido, la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, destacó la importancia de sostener espacios permanentes de articulación entre organismos estatales. “Cuando las instituciones trabajan de manera aislada, las respuestas llegan tarde. Por eso impulsamos esta mesa interinstitucional entre todos los poderes del Estado, que nos permite coordinar esfuerzos, compartir información y abordar de manera conjunta una problemática compleja que requiere compromiso, articulación y trabajo sostenido”, sostuvo.

Además, agregó que “en cada encuentro avanzamos sobre desafíos concretos vinculados a la protección de las víctimas, el acceso a la justicia y la mejora de los procedimientos de intervención. El objetivo es seguir fortaleciendo las políticas públicas y garantizar respuestas cada vez más eficaces para quienes atraviesan situaciones de violencia por razones de género”.

Por su parte, la senadora provincial y presidenta de la Comisión de Género, Diversidad y Equidad del Senado, Evelin Pérez, remarcó la importancia del trabajo articulado para abordar una problemática compleja. “La importancia fundamental es poder generar redes de contención, abordar las problemáticas de manera transversal y poder trabajar en conjunto en la solución, de manera que sea una solución estratégica e integral, y no que vayamos abordando de a tramos, porque la verdad que la problemática es compleja”, afirmó.

Acceso a la justicia y trabajo interinstitucional

Durante el encuentro también se presentaron avances vinculados a la implementación del reglamento del Cuerpo de Patrocinio Jurídico Gratuito, una herramienta destinada a garantizar el acceso a representación legal para mujeres víctimas de violencia.

Al respecto, la directora de Género y Diversidad de la Provincia, Fernanda Urquiza, hizo hincapié en que “la importancia de generar estos espacios, pero sobre todo mantenerlos en el tiempo, es lo que esta mesa realiza. En esta oportunidad, la Dirección de Género y Diversidad trae a la mesa el reglamento del cuerpo de patrocinios jurídicos que se va a implementar en la provincia de Mendoza”.

De esta manera, aseguró que “esto es importante para garantizar el derecho de todas las mujeres que son víctimas de violencia que puedan acceder a un abogado gratuitamente. Este cuerpo de patrocinio jurídico tenía un convenio aprobado hace aproximadamente seis años y desde este gobierno lo vamos a reactivar junto al Ministerio de Seguridad, junto al Ministerio Público Fiscal, justamente para garantizar el derecho en total plenitud”.

Desde el Ministerio Público Fiscal, la directora de Enlace Institucional, Rosana Dottori, destacó que la violencia de género requiere una mirada transversal y coordinación permanente entre las distintas instituciones. “La violencia de género no puede ser trabajada con departamentos estancos ni por una sola de las áreas o instituciones, sino que es algo transversal, como una política pública que tiene que llegar a cada una de las instituciones”, señaló.

Asimismo, sostuvo que “Mendoza siempre ha sido un ejemplo en cuanto a la articulación y la coordinación institucional. Esta mesa viene a cristalizar compromisos asumidos por distintos organismos y nos permite plasmar obstáculos, redefinir algunas acciones y seguir trabajando en forma conjunta, cada vez más y mejor”.

En tanto, la coordinadora del Área de Género del Ministerio de Educación, Cultura, Infancia y Dirección General de Escuelas, Verónica Fresneda, destacó el valor del espacio para fortalecer las políticas públicas desde una perspectiva integral. “Lo que hacen estos encuentros es convocar a organismos de la administración para no solo contar qué están haciendo, sino ver de manera interrelacionada cómo se pueden ir mejorando estas políticas públicas”, explicó.