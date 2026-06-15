Los socios políticos de Milei piden la dimisión de su jefe de Gabinete, sospechado de corrupción

Manuel Adorni ha dado unos pasos más hacia el precipicio. La presentación de la declaración patrimonial con la que el jefe de Gabinete argentino pretendía disipar las sospechas que pesan sobre él por supuesto enriquecimiento ilícito ha reavivado el escándalo que lo acorrala desde hace tres meses. Su argumento de que disponía de medio millón de dólares que ocultó al fisco obtenidos, dijo, al invertir en criptomonedas antes de incorporarse al Gobierno de Javier Milei, ha sido puesto en duda por la mayoría de los argentinos.

Ha desencadenado miles de burlas, nuevas denuncias y pedidos de renuncia de todo el arco político. Ya no es solo la oposición quien exige que dé un paso al costado —y amenaza con presentar una moción de censura contra él—, sino también los socios parlamentarios de Milei, preocupados por el impacto de esta crisis política en la opinión pública y por el obstáculo que supone para que el Gobierno recupere el control de la agenda. La incomodidad por el respaldo que le otorga el presidente divide aguas incluso dentro del propio Gabinete.

Este viernes, el principal socio del Gobierno, el Pro comandado por el exmandatario Mauricio Macri, mandó un mensaje inequívoco a Milei a través de X: “Presidente: los que estamos apoyando al cambio queremos que usted defienda el cambio y no a Adorni”. Un día antes, calificó como “una falta grave” haber mentido en el Congreso de los Diputados el pasado 29 de abril, cuando Adorni aseguró que todo su patrimonio estaba declarado y “nunca existió ocultación alguna” de sus bienes. “Un funcionario no puede decirles a los argentinos y al Congreso Nacional que no ocultó nada, y después admitir que sí lo hizo. Eso no tiene ninguna justificación posible”, lo criticó el Pro. El presidente del partido en el Senado, Martín Goerling, recordó que Adorni no es un ministro más, sino el responsable de rendir cuentas de la gestión de Gobierno frente a las cámaras legislativas. “Tiene que dar un paso al costado, el presidente pedirle la renuncia”, declaró Goerling sobre el jefe de Gabinete.

La UCR, el otro partido que ha acompañado al Gobierno en muchas de las votaciones legislativas, también ha criticado con dureza a Adorni. A su juicio, las declaraciones en las que admite que ocultó parte de su patrimonio al fisco y a la Oficina Anticorrupción “son incompatibles con la ejemplaridad de quien ocupa una de las máximas responsabilidades institucionales de la República”. Históricamente, el cargo que ocupa Adorni funcionó como pararrayos presidencial; con Milei, en cambio, los roles se han invertido y es él quien defiende a su jefe de Ministros.

Milei ya ha dejado claro que no le pedirá la renuncia y Adorni tampoco piensa hacerlo. El presidente confía en que el Congreso no reunirá los votos para echarlo y el escándalo cederá en algún momento.

El malestar, sin embargo, permea las filas del Gobierno. Algunos integrantes del Gabinete participaron en una mesa política y posaron para una fotografía en la que se ve a la senadora Patricia Bullrich soplando una vela por sus 70 cumpleaños y a Adorni a un costado. La fotografía fue difundida por la hermana del presidente, Karina Milei, y compartida por Milei y por Adorni, pero no así por la homenajeada, muy crítica con el jefe de Ministros. Bullrich calificó de “omisión ética” el accionar del jefe de Gabinete y marcó distancias: “Nuestro Gobierno tiene la moral como política de Estado”.

La oposición, que reclama su renuncia desde marzo, ha intensificado la ofensiva en las últimas 24 horas. Los diputados de Coalición Cívica Maximiliano Ferraro y Mónica Frade presentaron este viernes una denuncia penal contra Adorni por omisión maliciosa en sus declaraciones juradas de 2023 y 2024. “Está penado en el Código Penal con prisión efectiva e inhabilitación para ejercer cargos públicos”, declaró Ferraro a medios locales.

El peronismo busca expulsarlo a través de una moción de censura. “Ahora el jefe de Gabinete es un delincuente confeso. Es un evasor confeso”, dijo el jefe del bloque peronista en el Senado, José Mayans. “Nos quiere tomar de estúpidos a todos, pero la verdad es que el 99% no le creyó”, agregó Mayans sobre las explicaciones dadas por Adorni para justificar las aparentes inconsistencias entre sus ingresos como alto funcionario y sus gastos, que incluyen la compra de dos viviendas, reformas edilicias por más de 250.000 dólares sin factura y viajes de lujo dentro y fuera de Argentina.

Récord de exportaciones

La crisis política que protagoniza Adorni opaca algunos titulares que podrían dar oxígeno al Gobierno. Aunque la inflación de Argentina se mantiene en niveles alarmantes para casi cualquier otro país —33,2% interanual—, esta semana se conoció que el IPC mensual se desaceleró en mayo al 2,1%, el segundo descenso consecutivo. También se anunció una cifra récord de exportaciones mineras en el primer cuatrimestre del año, de 3.254 millones de dólares, que supone un crecimiento de más del 80% respecto al mismo periodo de 2025 y se suma a los valores récord alcanzados también con las exportaciones agroindustriales.

El otro gran hito económico de la semana fue que la agencia Standard & Poor’s mejoró la nota crediticia de Argentina. Como consecuencia, el riesgo país —el diferencial entre el interés que paga Argentina por su deuda en comparación al interés que paga la Reserva Federal estadounidense por sus bonos, de los más seguros del mundo— cayó hasta el nivel más bajo desde 2018, 437 puntos básicos. De mantenerse la tendencia descendente, Argentina podría volver a tomar deuda en los mercados de capitales. Los inversores miran con atención los números económicos, pero siguen de reojo el terremoto político que Milei ignora.

Fuente:https://elpais.com/argentina/2026-06-13/los-socios-politicos-de-milei-piden-la-dimision-de-su-jefe-de-gabinete-sospechado-de-corrupcion.html