La nómina fue confirmada por el entrenador Felipe Contepomi, quien apostó por una base consolidada de jugadores con experiencia internacional y varios nombres que representan el recambio generacional del rugby argentino.

El objetivo será competir de igual a igual con las principales potencias del planeta y seguir consolidando el crecimiento que el seleccionado mostró durante los últimos años.

La creación del Nations Championship representa uno de los cambios más importantes en la historia reciente de este deporte. La competencia enfrentará a los seleccionados más importantes de los hemisferios norte y sur en un calendario anual de alta exigencia, permitiendo que equipos como Argentina tengan una mayor cantidad de partidos frente a rivales de primer nivel.

Para Los Pumas, el torneo llega en un momento de renovación y consolidación. Desde la llegada de Contepomi al cargo, el equipo logró mantener una identidad competitiva y continuó obteniendo resultados destacados frente a selecciones históricas como Nueva Zelanda, Australia, Sudáfrica e Inglaterra.

Experiencia y renovación en la lista

La convocatoria incluye a varios referentes del seleccionado nacional, entre ellos el capitán Julián Montoya, Pablo Matera, Marcos Kremer y Santiago Carreras, quienes aportarán liderazgo y experiencia en una competencia donde cada partido tendrá nivel de Copa del Mundo.

Al mismo tiempo, el cuerpo técnico decidió mantener su apuesta por jóvenes que vienen destacándose en las franquicias y ligas internacionales, con la intención de ampliar la base de jugadores de cara a los próximos desafíos del ciclo.

El debut de Los Pumas en el Nations Championship genera una enorme expectativa dentro del rugby argentino. La posibilidad de competir regularmente contra las mejores selecciones del mundo aparece como una oportunidad ideal para continuar elevando el nivel del equipo y seguir posicionando a Argentina entre las principales potencias de este deporte.

El plantel de Los Pumas para el Nations Championship

Forwards: Alemanno Matías, Asevedo Luciano, Coria Marchetti Francisco, Delgado Pedro, Grondona Santiago, Kremer Marcos, Matera Pablo, Molina Franco, Montoya Julián, Moro Joaquín, Oviedo Joaquín, Oviedo Leonel, Penoucos Juan, Petti Guido, Rapetti Tomás, Ruiz Ignacio, Vivas Mayco, Wenger Boris.

Backs: Albornoz Tomás, Benítez Cruz Simón, Carreras Mateo, Carreras Santiago, Cinti Lucio, Delguy Bautista, Fraga Agustín, García Gonzalo, Isgró Rodrigo, Mendy Ignacio, Moroni Matías, Moyano Agustín, Prisciantelli Gerónimo, Roger Nicolás, Sánchez Valarolo Faustino, Soler Mateo.

Agencia NA