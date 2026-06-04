Los microbios de Ötzi, el hombre de los hielos, se despiertan miles de años después de su muerte

Recuperado de entre el hielo de un glaciar de los Alpes a finales del siglo pasado, de Ötzi se sabía casi todo. Que tenía unos 45 años cuando fue asesinado por la espalda hace unos 5.300 años. Un profundo estudio genético desveló hace tres años que, además de calvo, era de tez oscura, y que provenía probablemente de la lejana Anatolia. Se sabe incluso lo que comió poco antes de que lo mataran de un flechazo. Ahora, una nueva investigación identifica la vida microscópica que llevaba dentro. El trabajo, publicado en la revista especializada Microbiome, muestra que sus bacterias eran muy diferentes a las de los humanos de las sociedades modernas. También han descubierto que una serie de hongos adaptados al frío se han despertado miles de años después y podrían comprometer el futuro de la momia.

“Hemos identificado bacterias intestinales ancestrales conservadas en Ötzi que son extremadamente raras en personas que viven estilos de vida modernos e industrializados, aunque aún se pueden encontrar en personas con estilos de vida tradicionales y no industrializados”, cuenta Frank Maixner, director del Instituto de Estudios de Momias en la institución Eurac Research (Bolzano, Italia) y autor senior de la investigación. “Estos microbios nos brindan una imagen única y valiosa de cómo era el intestino humano en la Edad del Cobre, antes de que la industrialización transformara nuestra microbiota”, añade Maixner en un correo.

Los investigadores aprovecharon la rara ocasión que tuvieron en 2019 cuando, durante cinco horas, Ötzi fue descongelado para una serie de trabajos con la momia. En ese tiempo, tomaron muestras de su piel y tejido conectivo, también usaron una decena de hisopos en otras tantas partes de su cuerpo, recolectaron parte del agua descongelada de su interior, reanalizaron el suelo conservado desde 1991 de donde extrajeron a la momia. Incluso, estudiaron el aire de la cámara en la que se conserva al hombre de los hielos siempre a la misma temperatura (-6º) y humedad 99%, que busca replicar las condiciones en las que se mantuvo durante milenios.

Andrea De Giovanni (Eurac Research/Andrea De Giovanni)

El microbioma intestinal de Ötzi encontrado ahora es el mismo que tenía cuando murió. A este se le han añadido especies típicas de un proceso post mortem. Encontraron un gran número y variedad del género Clostridia, ya detectadas en algunas de las momias egipcias. Tanto en el suelo como en el agua descongelada encontraron microorganismos bien adaptados al frío. En particular, identificaron cuatro especies de hongos, todos del grupo de las levaduras, como la Glaciozyma watsonii o la Phenoliferia glacialis, cuyo nombre ya da pistas: se trata de microbios psicrófilos, habituados a entornos gélidos. Algunos de ellos ya los habían encontrado muy lejos de allí, como el Ártico ruso o la Antártida.

Lo intrigante de estas levaduras es que, a pesar de acompañar a Ötzi en su muerte, algunas de las muestras presentaban un reducido daño en su ADN. Esto indicaría que, al menos parte de las encontradas en la piel del hombre de los hielos, estaban activas cuando las estudiaron. Además, al compararlas con las obtenidas ya en 2010, han confirmado que no se han quedado quietas, que el ecosistema microbiano de la momia no se quedó congelado hace 5.300 años. Esto lleva a los autores a escribir en sus conclusiones: “La cuestión crucial que se plantea ahora es si estas levaduras son descendientes de levaduras antiguas que mantuvieron su multiplicación a lo largo de los años, o si se encontraban en un estado latente que se reactivó tras descongelar la momia”.

Según Maixner, “aquí vemos una continuidad. Estas levaduras han acompañado a Ötzi en su largo viaje a través de los milenios”. Para él, esto demostraría que la momia “no es una reliquia estática, sino un sistema biológico dinámico”. Pero también que puede estar en peligro. Cuando la extrajeron del hielo, usaron un compuesto químico (fenol o ácido carbólico) para descontaminarla. Pero, como sucede en la lucha entre los antibióticos y las bacterias, esto frenó la proliferación de unos microorganismos, pero pudo dejar la puerta abierta a la acción de otros, como estas levaduras que prosperan en la piel del hombre de los hielos.

“Las condiciones de conservación de la momia son muy estables hoy en día”, comenta Elisabeth Vallazza, directora del Museo Arqueológico del Tirol del Sur, que supervisa su conservación. “Un control microbiológico exhaustivo garantiza que la momia no sufra ningún daño. Sin embargo, sin duda se necesitan más investigaciones y esfuerzos de conservación integrales para preservarla para muchas generaciones más”, añade en un comunicado.

Pero los autores del estudio tienen claro que ya no basta con mantener a Ötzi a -6º y una humedad relativa del aire del 99% para congelar la actividad de su microbioma. “Nuestro análisis genómico reveló que varios de los microbios presentes —incluidas algunas levaduras adaptadas al frío y ciertas bacterias— portan genes que codifican enzimas capaces de descomponer proteínas, grasas e incluso colágeno, un componente estructural clave de la piel y el tejido conectivo», destaca Maixner, que concluye: “esto implica un riesgo biológico latente para la integridad de la momia a largo plazo”.

Fuente:https://elpais.com/ciencia/2026-06-03/los-microbios-de-otzi-el-hombre-de-los-hielos-se-despiertan-miles-de-anos-despues-de-su-muerte.html