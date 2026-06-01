Los chicos de la Iaccarini son los campeones del torneo de fútbol Jónatán Pérez

Tras una intensa y reñida competencia llegó a su final la tercera edición del Torneo de Fútbol Jonatán Pérez y los chicos de la Escuela Pascual Iaccarini lograron campeonar y quedarse con el ansiado trofeo. Tras una intensa y reñida competencia llegó a su final la tercera edición del Torneo de Fútbol Jonatán Pérez y los chicos de la Escuela Pascual Iaccarini lograron campeonar y quedarse con el ansiado trofeo.

Cientos de chicos de 16 escuelas de diferentes puntos del departamento participaron de la contienda futbolística organizada por la Coordinación de Juventud del Municipio de San Rafael.

En la tarde del sábado, en la cancha del Club San Luis, se jugaron las semifinales y finales del torneo. Cada partido se jugó con “dientes apretados” y resultados muy reñidos.

El tercer puesto quedó para la escuela Santa María que se impuso sobre Martín Güemes de La Llave. La final se disputó entre Aguas del Diamante (Cuadro Nacional) y Pascual Iaccarini. El tercer puesto quedó para la escuela Santa María que se impuso sobre Martín Güemes de La Llave. La final se disputó entre Aguas del Diamante (Cuadro Nacional) y Pascual Iaccarini.

Con un muy buen marco de público en las tribunas, el duelo definitorio terminó 1 a 1 y -así como la final de la Champions League- hubo que ir a la definición por penales, donde la “lotería” salió para el combinado de Ciudad.

Para el cierre hubo premios para el mejor arquero y jugador del certamen, además del 2do y 3er lugar, y la gran copa para los ganadores.

“Tuvimos un certamen muy emocionante, con chicos de un montón de escuelas y -más allá del resultado futbolístico- mucha camaradería, buena onda y compañerismo entre todos los participantes”, destacó el Coordinador de Juventud, Julen Rabino.