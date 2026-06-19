Lo que se dice en las mesas: para el Gobierno, el camino a 2027 es una recta; para los inversores, una ruta llena de curvas y contracurvas

El Gobierno ve el camino al 2027 como una recta, pero los inversores avisoran una ruta de curvas y contracurvas. En tanto, para el mercado sería muy audaz llegar a las elecciones con este nivel de reservas y de dólar.

Con los ánimos a flor de piel, en modo Mundial 2026 , los humores del mercado se atemperan, más con semejante triunfo albiceleste. Si bien tamizan el sainete Adorni aprovechan para prenderle una vela a los santos patronos de MSCI a la espera de alguna buena noticia, aunque las expectativas se desinflaron tras conocer el GMAR. Claro que el inicio de la era Warsh, en la Fed , marca también la tónica de los mercados globales, sobre todo, de los emergentes. El debut del “pollo” de Donald Trump que sucede a Powell acaparó toda la atención, pari passu, la firma del nuevo Tratado de Versalles entre EEUU e Irán .

El tráfico de opiniones, consultas e informes sobre Kevin Warsh fue incesante a lo largo de la semana. Su debut como presidente de la Fed tenía como marco las expectativas de Trump de recortes de las tasas y al mercado subiendo precios. En Wall Street sabían que Warsh va en contra de la corriente neokeynesiana que definió a la Fed durante los últimos veinte años, está en contra de los grandes balances, la orientación futura, el activismo, aunque es reservado sobre qué los sustituye. Warsh modela a Greenspan, pero la paciencia de Alan dependía de vientos a favor de la desinflación que ya han desaparecido: el colapso soviético, la globalización, los presupuestos equilibrados. En cambio, Warsh hereda déficits de 2 billones de dólares, aranceles y precios estrictos. Por eso el mercado estuvo atento a la señalización y no a la tasa: una declaración más austera, menos orientación, un gráfico de puntos más delgado que sube. Algunos ya lo encasillan como un Neo Greenspan.

Sin embargo, el nuevo presidente de la Fed fue mucho más claro de lo que Greenspan intentó ser. Habla menos sobre el siguiente movimiento, reduce la orientación hacia adelante, y que los mercados hagan su trabajo. Warsh no solo afirmó que la orientación a futuro ya no era adecuada para la actual coyuntura política, sino que además confirmó que no presentó sus propias proyecciones y, que el gráfico de puntos no era útil en la gestión de la política. Todo esto supone un desafío para el modelo de comunicación de la Fed con el que los mercados han convivido desde la era Bernanke.

Sobre la inflación, el mensaje no fue nada sutil: el Comité es inequívoco y unánime, la inflación es una elección, hemos estado faltando cinco años y vamos a arreglarlo. Fue un presidente intentando comprar credibilidad insistiendo más en la estabilidad de precios y haciendo que la Fed dependiera menos de los mercados de alimentación por cuchara. Bienvenidos a la Warsh Fed: menos orientación, más discreción, más estabilidad de precios. Los mercados quizá necesiten aprender de nuevo a escuchar cuando la Fed dice menos. Veremos. Por lo pronto, se percibe cierta bipolaridad entre el relato oficial y lo que espera el mercado de cara al 2027.

Mientras desde el Gobierno afirman que el camino hacia el año electoral será casi una ruta recta, llana, sin obstáculos, los inversores, más bien, anticipan una ruta llena de curvas y contra curvas, y chicanas. No hay ánimo de temor a una crisis, que el auto oficial descarrile en su camino hacia las elecciones 2027, quizás algún despiste, pero ninguna caída por el barranco. Pero sí vislumbran un camino lleno de curvas y contra curvas, propio de año electoral bisagra. Coinciden que hoy se ha entrado ansiosamente ya en el clima electoral. Todo muy temprano. En síntesis, no ven crisis, sí lógica dolarización, por ello, consideran una audacia llegar al 2027 con una situación frágil de cobertura de reservas internacionales y con este nivel de tipo de cambio real, cuando el FMI dice que está un 20% apreciado. Temen que Economía no llegue bien preparado para la dolarización electoral.

Lo bemoles de la calificación de Argentina

En un bunker bursátil, almorzó un grupo muy “comprado” a la espera del GMAR (Global Market Accessibility Review) de MSCI, que acusó recibo del tirón de orejas del reporte, y que el próximo martes en el pos-mercado espera despejar todas las dudas. Si bien las puntuaciones en criterios de medición no aventuran que la calificación de Argentina mejore en el Annual Market Classification Review, es decir, si incluye o no al país en la lista de revisión (consultation/watchlist).

Una vez más hay que recalcar que esta clasificación aplica a las acciones de Argentina mientras que las mejoras de notas de las calificadoras Fitch y S&P aplican a bonos. El anfitrión resumió los escenarios probables del Classification Review en: Standalone se mantiene, sin cambios; Standalone se mantiene, pero abre consulta hacia Frontier; Standalone se mantiene, pero abre consulta hacia Emerging directo; y el más difícil Reclasificación inmediata a Frontier.

En el PRODE casero el consenso “sell-side” arrojó consulta este año, para Frontier o Emerging, “upgrade” efectivo entre junio 2027 y 2028. Al respecto, si se reclasifica Frontier los flujos estimados serán muy marginales mientras que si pasa a Emerging Markets se proyecta un flujo de 4.000 a 5.000 palos. Explicaron que estos flujos ingresarían en el caso de una reclasificación efectiva, aunque, ante un proceso de consulta, una parte de ellos podría adelantarse. Uno de los comensales más veteranos, con pasado en un desaparecido banco de inversión estadounidense en 2008, señaló que había que tener presente que una reclasificación a Emerging requiere el levantamiento de restricciones cambiarias hoy vigentes, a pesar que el proceso de consulta puede iniciarse de todas maneras.

Este veterano del mercado aportó el dato que Mr. Druckenmiller parece que siguió comprando acciones argentinas, quizás, apostando a MSCI. Ya se verá si acertó el hombre del Duquesne Family Office, muy activo no solo en YPF sino en Vista Energy y en el ETF MSCI Argentina. Al respecto recalcó que otros popes de Wall Street como Goldman Sachs, Morgan Stanley, UBS, JPMorgan y Citi también se cargaron de acciones argentinas en el primer trimestre.

Muchos de los comensales ya festejan, amén de lo que pase con MSCI, porque desde las elecciones del 2025 el índice S&P Merval subió más de 50% (casi un 10% en mayo). Destacaron que el fondo ETF Global X MSCI Argentina recibió más de 60 palos netos en 2026, obvio, todos montados en la ansiada reclasificación de MSCI sobre Argentina. A pesar de la incertidumbre, a la hora del café el consenso seguía apostando a los papeles bancarios, aunque algunos ponderan el riesgo electoral y la falta de compradores extranjeros marginales.

Sobre la nueva Fed consideraron que la nueva gestión marcó un giro hacia una postura más técnica y políticamente independiente, priorizando la lucha contra la inflación por sobre el mandato dual histórico; y que este cambio de enfoque, que busca dotar de mayor credibilidad a la entidad mediante una comunicación más austera y una revisión profunda de sus herramientas, sugiere un escenario de tasas reales elevadas por tiempo prolongado, lo que obliga a recalibrar las estrategias de inversión globales y aumenta la presión sobre los mercados emergentes al elevar el costo de oportunidad y la incertidumbre financiera. ¡“Toto” a tomar nota! Ahora tras la reunión del FOMC, con el mantenimiento de la tasa 3,50% – 3,75%, en línea con las expectativas del mercado, en el Chicago Mercantile Exchange (CME), las probabilidades implícitas de un incremento de 25 puntos básicos para la reunión del 16 de septiembre se sitúan en 50,4%, un repunte significativo frente al 19,5% observado al cierre de mayo. Asimismo, se registró un volumen récord de contratos negociados respecto a las apuestas sobre un posible movimiento tan pronto como en la reunión del 29 de julio.

La geopolítica y una economía paradójica

En medio de tanto barro político Adornístico los festejos financieros continuaron y desde el exterior dos economistas y gestores, con fuerte sesgo académico, como bocanada de aire fresco comentaron a colegas lo que escucharon en un cónclave del influyente Council on Foreign Relations (CFR): la visión de la economía mundial se centró en lo que se describe como una economía paradójica, en la que los riesgos geopolíticos están aumentando incluso cuando el optimismo de la Inteligencia Artificial (IA) sigue impulsando los mercados y las expectativas de productividad a largo plazo.

El debate puso de relieve la cada vez más compleja intersección entre geopolítica, economía, tecnología y mercados financieros. Así surgieron varios temas de la discusión. Por un lado, el conflicto iraní puede resultar más trascendental geopolítica que económicamente. Aunque los impactos económicos y de mercado inmediatos parecen manejables, las implicaciones estructurales más amplias para la seguridad regional, las alianzas y la competencia estratégica pueden ser mucho más duraderas. Por otro lado, la resiliencia en los puntos de estrangulamiento se está convirtiendo en una prioridad estratégica. Tanto gobiernos como empresas se centran cada vez más en reducir vulnerabilidades en cadenas de suministro críticas, sistemas energéticos, redes logísticas e infraestructuras tecnológicas. Construir resiliencia es costoso, pero los costes de no hacerlo pueden ser mayores.

En cuanto al riesgo político estadounidense sigue siendo una fuente central de incertidumbre. Los participantes generalmente consideraban que la volatilidad política probablemente se mantendría elevada durante los próximos años, creando un entorno desafiante para empresas, inversores y responsables políticos. La IA sigue siendo la historia positiva, pero aún no la historia macro. La tecnología es real, transformadora y avanza rápidamente. Sin embargo, los avances de productividad a nivel económico aún no han aparecido claramente en los datos agregados y pueden tardar años en aparecer. Esa brecha entre las expectativas y los resultados económicos medibles plantea preguntas importantes sobre las valoraciones y las posibles concentraciones de riesgo, incluso en mercados privados menos transparentes. Por otro lado, la tecnología se está convirtiendo cada vez más en una herramienta de competencia geopolítica. La discusión puso de manifiesto las preocupaciones de que las restricciones al acceso a modelos avanzados de IA podrían profundizar la fragmentación tecnológica. Europa, en particular, se enfrenta a decisiones estratégicas difíciles dada la ausencia de una alternativa autóctona clara y su reticencia a depender de modelos chinos de código abierto.

En cuanto a la Reserva Federal, aún es pronto para sacar conclusiones firmes sobre cómo funcionaría un futuro régimen liderado por Warsh. Una observación interesante fue que una Fed menos comunicativa podría ganar flexibilidad, pero potencialmente a costa de mayor incertidumbre y volatilidad del mercado. Y hablando de mercado, se comentó, para tener en cuenta, la caída de los bonos de Senegal: explicaron que cuando Senegal vendió a mediados de 2024 su bono en dólares del 7,75% con vencimiento en junio de 2031, recaudando 750 millones de dólares y completándolo con una entrada de 300 millones ese noviembre, el país seguía llevando la etiqueta de un crédito africano occidental estable y con mentalidad reformista, calificado cómodamente en territorio de una sola B. Pero menos de dos años después, ese mismo bono cambia de manos en territorio de dificultad, con cotizaciones que recientemente rondan los 50 y pocos dólares.

El detonante fue una auditoría ordenada por el gobierno del presidente Bassirou Diomaye Faye, que reveló que la administración anterior había subestimado sistemáticamente los déficits y la deuda. El jefe de la misión del FMI la describió como la mayor deuda oculta que jamás había visto en África, y el Fondo suspendió su programa de 1.800 millones de dólares. La deuda total del sector público se estima ahora en torno al 132% del PIB a finales de 2024, una cifra revisada al alza respecto al aproximadamente 75% que se había reportado anteriormente. S&P y Moody’s respondieron con recalificaciones, situando a Senegal en la misma zona de calificaciones que los prestatarios que el mercado valora abiertamente para la reestructuración. Para los poseedores de los 2031 del 7,75%, la apuesta es por tanto binaria en espíritu incluso si es continua en precio. Un nuevo programa creíble del FMI podría ser el ancla de una recuperación, una reestructuración en divisas pondría a prueba cuánto del descuento actual ya refleja el dolor que está por venir. En cualquier caso, este bono es un recordatorio de que, en el crédito soberano, el riesgo más peligroso es aquel que nunca se reveló. Y los inversores en emergentes lo saben.

Fuente:https://www.ambito.com/economia/lo-que-se-dice-las-mesas-el-gobierno-el-camino-2027-es-una-recta-los-inversores-una-ruta-llena-curvas-y-contracurvas-n6290447