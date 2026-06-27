Llegan tres conciertos sinfónicos imperdibles al Teatro Independencia

Los Trovadores de Cuyo, Pasado Verde y Barbazul tendrán su momento en la sala mayor de los mendocinos.

El Teatro Independencia será protagonista principal de tres conciertos inéditos que tendrán a artistas mendocinos como principales figuras.

Los Trovadores de Cuyo

El miércoles 8 de julio, a las 21, el emblemático Teatro Independencia será el escenario de un nuevo aniversario de la declaración de la Independencia argentina. El concierto marcará, además, el inicio de los festejos del histórico conjunto cuyano en su camino hacia el centenario.

Bajo el título “Los Trovadores de Cuyo, camino a los 100 años”, el concierto fusionará el talento de la Orquesta Filarmónica de Mendoza, dirigida por el M° Pablo Herrero Pondal, con la mística de la histórica formación cuyana, a través de un repertorio especialmente preparado con arreglos para esta ocasión tan especial.

Las entradas ya se encuentran a la venta en la boletería del teatro y de forma online a través de la plataforma Entradaweb.com; las mismas tienen un valor general de $20.000.

Pasado Verde

El sábado 22 de agosto, a las 21, la banda mendocina tendrá su encuentro junto a la Orquesta Filarmónica. Más de 50 músicos en escena para redescubrir los himnos de Pasado Verde en un formato que te invita a guardar el celular, pausar la urgencia digital y habitar el presente a través de la música.

El repertorio recorrerá de manera inédita la discografía de la banda, combinando aquellas canciones que ya son himnos coreados por generaciones con adelantos exclusivos de su nuevo material. Con arreglos diseñados especialmente para la ocasión, el espectáculo propone un show de profunda impronta estética, pensado para los sentidos y diseñado como una invitación colectiva a conectar de forma directa y consciente con la música en vivo.

Las entradas ya se encuentran a la venta en la boletería del teatro y de forma online a través de la plataforma EntradaWeb.com; las mismas van desde los $18.000.

Oktubre sinfónico

La Orquesta Barroca de Mendoza presentará “Oktubre sinfónico”, un espectáculo especialmente concebido para conmemorar los 40 años del histórico álbum Oktubre, una de las obras más influyentes y representativas de la historia del rock argentino.

La cita será el sábado 10 de octubre, a las 21, en el Teatro Independencia, en una producción que reunirá a la Orquesta Barroca de Mendoza junto a la banda mendocina Barbazul, fusionando la potencia del rock con la riqueza tímbrica y expresiva del lenguaje orquestal.

El concierto incluirá la interpretación integral del disco Oktubre, editado originalmente en 1986, cuyas canciones se han convertido en himnos de la cultura popular argentina. Además, el programa incorporará otras obras destacadas del repertorio de Los Redondos, especialmente adaptadas para este formato.

La propuesta busca ofrecer una nueva mirada sobre el legado artístico de una de las bandas más importantes del país, respetando la esencia de las composiciones originales y, al mismo tiempo, explorando nuevas posibilidades sonoras a través de una gran formación instrumental.

Bajo la dirección del maestro Hugo Mariano Peralta, la Orquesta Barroca de Mendoza continúa desarrollando proyectos innovadores que acercan la música orquestal a nuevos públicos y generan puentes entre distintos géneros y tradiciones musicales. En esta oportunidad, el universo poético y musical de Los Redondos se convierte en el punto de encuentro entre el rock nacional y la música académica.

Las entradas ya se encuentran a la venta en la boletería del teatro y de forma online a través de la plataforma Entradaweb.com; la primera preventa tiene un valor general de $25.000.