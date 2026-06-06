Llega la segunda edición de “¡Atrévete! Café Literario” en el Eca Sur

A cargo de la profesora Lidia Legascue, la convocatoria está abierta para el lunes 8 de junio, a las 17, en el espacio cultural de San Rafael. La participación es gratuita.

¡Atrévete! 2do Café Literario, será un encuentro orientado a despertar la creatividad en la palabra y que, además, busca consolidar el ECA Sur como un punto de encuentro dinámico donde el arte, en su expresión literaria, sea el motor de crecimiento colectivo.

El objetivo principal es compartir el gusto por la lectura y la escritura en un clima de cercanía y confianza, ideal para la exploración de poemas y narraciones.

Esta actividad mensual, propone al ECA Sur como un espacio de encuentro, donde el arte en sus múltiples formas puede manifestarse y crecer, donde el gusto por la lectura y la escritura se comparte de manera colectiva, generando un clima cercano y de confianza para explorar la creación de poemas y narraciones propias o no.

A través de la escucha y el intercambio, se busca fortalecer la voz propia de cada participante, promoviendo la expresión genuina y el disfrute por las palabras.

La propuesta pone especial énfasis en acompañar a quienes nunca se han animado a leer en público, ofreciendo un entorno cuidado y respetuoso que invita a dar ese primer paso. En este sentido, el café literario no solo funciona como un ámbito de lectura, sino también como una experiencia de construcción personal y colectiva, donde la palabra circula, se transforma y encuentra nuevos sentidos con un otro.

La profesora orienta la actividad con el objetivo de despertar la creatividad, afianzar la confianza y derribar las barreras que muchas veces limitan la expresión, entendiendo la escritura como una herramienta accesible para todos.

La cita es el lunes 8, a las 17, en el ECA Sur Enrique Sobisch, ubicado en Av. El Libertador y Mitre de San Rafael. Es gratuito y no requiere inscripción previa.