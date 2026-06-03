Llega la Pisatón Edición Mundial 2026

La DGE presenta una propuesta pedagógica innovadora que combina el espíritu de la máxima cita futbolística de selecciones con el desarrollo de capacidades clave para los estudiantes de la provincia.

A ocho días del comienzo de la Copa Mundial de Fútbol 2026, que tendrá lugar en México, Estados Unidos y Canadá, la Dirección General de Escuelas (DGE) lanza una iniciativa pedagógica que combina la esencia de la competencia futbolística más importante del mundo con el desarrollo de capacidades clave para los alumnos mendocinos.

Tomando como base el enfoque de las evaluaciones internacionales PISA, la propuesta invita a estudiantes de 3° año de escuelas secundarias a participar en una experiencia de evaluación online, dinámica y desafiante, orientada a fortalecer la resolución de problemas, la comprensión lectora, el pensamiento matemático, el razonamiento científico y la toma de decisiones fundamentadas.

Los desafíos estarán contextualizados en situaciones vinculadas al fútbol, el deporte, la tecnología, la estadística, la ciencia, la comunicación y la vida cotidiana. A partir de textos, gráficos, tablas, infografías y casos problemáticos, los estudiantes deberán interpretar información, analizar datos, comparar alternativas y justificar sus respuestas, tal como sucede en situaciones reales.

La Pisatón Mundial 2026 busca acercar a las escuelas a una forma de evaluación auténtica, participativa y situada, al promover el empleo pedagógico de plataformas digitales y entornos colaborativos. Además, propone que los alumnos puedan entrenar sus habilidades en un formato cercano, motivador y conectado con uno de los eventos deportivos más importantes del mundo.

La propuesta se desarrollará en distintas etapas, combinando instancias virtuales y espacios de participación institucional, con materiales especialmente diseñados para acompañar a docentes y estudiantes durante el proceso. Así, la Pisatón se convierte en una oportunidad para aprender, entrenar, compartir y celebrar el esfuerzo colectivo en las aulas mendocinas.

¿Quiénes pueden participar?

Podrán formar parte estudiantes de 3° año de escuelas de nivel secundario de Mendoza, acompañados por un docente referente.

Cabe aclarar que no es requisito formar parte del programa Mendoza Aumentada para participar. La plataforma FlexFlix brindará a los interesados que se registren un acceso premium durante un mes.

Instancias de participación

Instancia de entrenamiento

Tendrá lugar entre el jueves 4 y el viernes 26 de junio, con modalidad virtual, a través de la plataforma de Aulas EDUTEC, con acceso por medio del Portal Educativo. Allí se encontrarán los ejercicios modelo y, además, se podrá ingresar a la plataforma FlexFlix con el usuario y contraseña asignados por el Programa Mendoza Aumentada.

Si el estudiante o docente no forma parte de Mendoza Aumentada, podrá ingresar a la plataforma FlexFlix mediante un código de acceso que será oportunamente compartido por la organización, luego de la inscripción correspondiente.

Instancia virtual clasificatoria

Se realizará el sábado 27 de junio, con modalidad virtual, a través de la plataforma Aula Digital Mendoza, con acceso por medio del Portal Educativo. Los estudiantes podrán ingresar con el usuario y contraseña asignados al momento de la inscripción, donde encontrarán ejercicios de ejemplo y materiales de orientación.

La evaluación consistirá en la resolución de consignas de opción múltiple, inspiradas en el enfoque de las pruebas internacionales PISA, con tiempo limitado y predeterminado, y la publicación automática del examen en el horario previamente indicado por correo electrónico.

En esta etapa se evaluará la exactitud de las respuestas y el tiempo total de resolución.

Con el objetivo de garantizar una representación territorial amplia y equilibrada, se contemplará la participación de los 18 departamentos de la provincia. Para ello, cada departamento contará inicialmente con dos cupos de representación: un estudiante proveniente de una escuela secundaria de gestión estatal y un estudiante proveniente de una escuela secundaria de gestión privada, siempre que ambos cumplan con el porcentaje mínimo de aprobación y los criterios establecidos para acceder a la instancia final.

Una vez asignados estos 36 cupos iniciales, los 12 cupos restantes se destinarán prioritariamente a estudiantes de escuelas secundarias de gestión estatal, considerando la cantidad de instituciones públicas por departamento y/o el orden de mérito obtenido en la instancia virtual.

En caso de que en un departamento no haya estudiantes de escuelas de gestión privada que alcancen el porcentaje mínimo de aprobación requerido, o que no se registren participantes de esas instituciones, el cupo correspondiente será reasignado a un alumno de una escuela secundaria de gestión estatal del mismo departamento, respetando el orden de mérito obtenido en la instancia virtual.

De no existir estudiantes de gestión estatal en condiciones de ocupar ese cupo dentro del mismo departamento, la organización podrá reasignarlo según el orden de mérito provincial, priorizando la representación territorial y la mayor participación de escuelas de gestión estatal.

Para acceder a la instancia final, los estudiantes deberán haber aprobado la etapa virtual con un mínimo del 70% y serán ordenados según el puntaje obtenido. En caso de empate, podrán considerarse como criterios complementarios el tiempo de resolución, la cantidad de respuestas correctas en actividades de mayor complejidad y la participación efectiva de la escuela en las instancias preparatorias.

El orden de mérito será publicado en el Portal Educativo.

Instancia presencial: la Gran Final Mundialista

La instancia presencial de la Pisatón Mundial 2026 se llevará a cabo el sábado 4 de julio, con una dinámica inspirada en el formato actual de competencia de la Copa Mundial de Fútbol. Participarán 48 estudiantes finalistas, seleccionados a partir de los resultados obtenidos en la etapa virtual.

Esta etapa constará de una primera fase de grupos y posteriores instancias eliminatorias hasta llegar a la Gran Final.

Durante la jornada, los participantes deberán resolver desafíos online de lectura, matemática y ciencias, con situaciones contextualizadas en la temática mundialista.

El encuentro podrá desarrollarse en un estadio, polideportivo o espacio de gran convocatoria, con presencia de público e hinchadas escolares, lo que permitirá generar un clima de participación, acompañamiento y celebración del aprendizaje.

Esta instancia busca convertir la evaluación en una experiencia significativa, desafiante y motivadora, donde los estudiantes puedan demostrar sus capacidades en un entorno colaborativo, tecnológico y cercano a sus intereses.

La Gran Final Mundialista permitirá combinar competencia académica, tecnología educativa y clima festivo, al promover la participación activa de las escuelas y fortalecer el sentido de pertenencia de los estudiantes mendocinos.

Los ejercicios serán diseñados por los equipos técnicos de la provincia y serán confidenciales hasta el momento de la evaluación. Cada estudiante deberá contar con una netbook individual para resolver los desafíos propuestos, con actividades centradas en la resolución de problemas contextualizados al estilo PISA, con consignas de opción múltiple y tiempo limitado.

Cabe destacar que, como criterios de evaluación, se tomarán en cuenta la resolución correcta de las consignas y el tiempo empleado en completar el desafío. En caso de empate, se priorizará, en este orden:

Mayor cantidad de respuestas correctas.

Menor tiempo total de resolución.

En caso de persistir el empate, se realizará una ronda rápida de resolución de un nuevo ejercicio tipo PISA, a modo de desempate relámpago, en el momento, con tiempo adecuado y supervisión presencial del jurado.

Premios

Según la matrícula registrada al sábado 27 de junio de 2026, se reconocerá a la escuela que alcance la mayor participación proporcional de estudiantes de 3° año en la instancia virtual de la Pisatón Edición Mundial 2026.

El premio será de $2.000.000, o bien un kit recreativo para el recreo, que incluye metegol, mesa de ping-pong y pochoclera.

Para acceder a este premio, la institución deberá cumplir, además, con los desafíos de participación y difusión propuestos en las redes oficiales del Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE, de acuerdo con las pautas que oportunamente comunique la organización.

Al docente referente del estudiante que obtenga el primer puesto se le entregará una netbook. El estudiante que alcance la primera colocación recibirá una PlayStation 5, con un juego de fútbol, y los alumnos que queden en segundo y tercer lugar recibirán una camiseta de la Selección Argentina.

Finalmente, el curso del estudiante que obtenga el primer puesto recibirá un premio especial sorpresa para compartir con sus compañeros, como reconocimiento al acompañamiento, la participación y el espíritu de equipo durante la Pisatón Edición Mundial 2026.

Inscripción

La inscripción podrá realizarse a través del formulario https://pisaton-edicion-mundial.vercel.app/, que estará disponible en el Portal Educativo.