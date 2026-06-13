Llega el concurso “San Martín y la fuerza transformadora de Cuyo”

El certamen se enmarca en el Programa Nuestra Historia en Corto Edición 2026, y se encuentra destinado a estudiantes de 2° año de Nivel Secundario. Las inscripciones se encuentran abiertas hasta el próximo viernes 3 de julio.

Con el objetivo de contar una parte de nuestra historia de manera creativa y moderna, el Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE lanza el concurso “San Martín y la fuerza transformadora de Cuyo”, enmarcado en el Programa “Nuestra Historia en Corto Edición 2026.

La propuesta se encuentra destinada a estudiantes de 2° año de Nivel Secundario Orientado Técnico y Privado de la provincia de Mendoza, que deberán organizarse en un único equipo institucional, que puede estar conformado por alumnos de las diferentes instituciones de la escuela a la que pertenecen, y que deberá contar con el acompañamiento de al menos un docente referente.

Para participar se deberá presentar una producción audiovisual cuyo trabajo deberá ser una creación original en formato de cortometraje sobre San Martín en la Gobernación e Intendencia de Cuyo.

En ese sentido, tendrán que realizar una producción audiovisual con una duración máxima de dos (2) minutos, la cual puede ser ficticia, documental, animación o cualquier otro de los géneros propuesta durante la etapa de formación. Además, el video debe ser subido a Youtube, y el enlace del mismo, a un formulario que se enviará luego de realizar la inscripción.

Las inscripciones podrán realizarse hasta el próximo viernes 3 de julio en este formulario, mientras que entre el 27 de julio y el 7 de agosto (inclusive) será el lapso para enviar los trabajos. Asimismo, el 12 de agosto se anunciará a los ganadores en el Portal Educativo y el correo institucional de cada escuela.

Como premio, el mejor cortometraje recibirá la invitación especial a participar en el acto oficial de la Jura de Promesa de Lealtad a la Bandera del Ejército de los Andes en la explanada de Casa de Gobierno.

Para cualquier consulta, comunicarse a equipopedagogicodes@mendoza.gov.ar, con el asunto “Concurso San Martín 2026.