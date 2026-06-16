Llega “Educación + Futuro”: una jornada para conectar talento, innovación y desarrollo profesional

El encuentro se realizará el próximo miércoles 17 de junio, en el Espacio Cultural Julio Le Parc, y estará destinado a estudiantes de carreras técnicas de Educación Superior.

La Dirección de Educación Superior (DES), de la Dirección General de Escuelas (DGE), realizará el próximo miércoles 17 de junio la jornada “Educación + Futuro”, un encuentro destinado a estudiantes de carreras técnicas de Nivel Superior, que busca fortalecer la vinculación entre la formación académica y los desafíos del mundo laboral actual.

La actividad se desarrollará en el Espacio Cultural Julio Le Parc y reunirá a estudiantes, docentes, empresas, organismos públicos y referentes de distintos sectores productivos en una propuesta que combinará conferencias, talleres, espacios de networking, simuladores y experiencias de vinculación con el ámbito profesional.

La jornada se enmarca en la estrategia que impulsa la DES para acercar a los estudiantes a las tendencias emergentes, las demandas del mercado laboral y las competencias que serán clave en los próximos años. En ese sentido, el evento propone generar un espacio de encuentro entre la educación, la innovación y el desarrollo económico de Mendoza.

Referentes que inspiran: el cronograma de la jornada

A lo largo del día, los estudiantes podrán participar en charlas y talleres a cargo de destacados referentes del ámbito empresarial, tecnológico, productivo y del desarrollo profesional.

Entre las actividades programadas se destacan:

9.30 horas: ¿Qué buscan las empresas? (Paula Pia Ariet).

10.00 horas: Liderazgo y oratoria para destacar profesionalmente (Juan Francisco Retali).

11.30 horas:

Los desafíos del trabajo del futuro: tecnología, inteligencia artificial y robótica (Rodolfo Giro y Graciela Bertancud).

BNA te suma: planificación financiera y desarrollo profesional (Andrea Morales).

Futuro industrial y laboral: trazabilidad y huella de carbono (Andrés Cohen).

Taller de IA y productividad (Eduardo Pavéz).

13.45 horas:

Consumos y tendencias: destilados + vermut time (Miguel Mastropietro y Emiliano Sosa).

Uso de tecnologías en el agro (especialistas de INTA y Dirección de Agricultura).

Tendencias para el sector turístico (equipo técnico de Emetur).

Desafíos de la salud mental (equipo técnico del Postítulo en Salud Mental).

15.00 horas: CV que ganan entrevistas (Jimena Trillar – Bloom Talento HR).

16.00 horas: Hackeá tu cerebro: disciplina, foco y mentalidad para lograr objetivos profesionales (Roberto Bataller).

Además, durante toda la jornada funcionará un espacio de simuladores y empresas donde los estudiantes podrán interactuar con organizaciones, conocer tecnologías emergentes y explorar oportunidades de inserción laboral y desarrollo profesional.

Desde la DES destacaron: “‘Educación + Futuro’ constituye una apuesta estratégica para fortalecer la empleabilidad de los estudiantes, acercándolos a referentes que actualmente lideran procesos de innovación, transformación digital y desarrollo productivo en Mendoza”.

La iniciativa forma parte de una agenda institucional orientada a construir puentes entre la educación superior, el mundo del trabajo y los sectores productivos, preparando a los futuros profesionales para los desafíos de una economía cada vez más dinámica, tecnológica e interconectada.