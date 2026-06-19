Litio: detallan los controles ambientales para el proyecto Don Luis

Funcionarios de Minería y Ambiente expusieron ante la Cámara de Diputados las exigencias técnicas, ambientales y de control que deberá cumplir el proyecto de exploración de litio Don Luis y otros, ubicado entre San Rafael y Malargüe, cuya Declaración de Impacto Ambiental (DIA) espera el aval legislativo tras obtener media sanción en el Senado.

Durante la presentación, el director de Minería, Jerónimo Shantal, aclaró que la aprobación de la DIA no implica una autorización irrestricta para avanzar con las tareas de exploración, sino que establece una serie de obligaciones que la empresa deberá cumplir en cada etapa del proceso.

“El proyecto contempla distintos requisitos que deberán ser completados progresivamente por la minera, con supervisión de la Autoridad Ambiental Minera y de los organismos públicos que participaron en la evaluación”, explicó.

Monitoreos y estudios ambientales

Uno de los aspectos centrales incorporados en la declaración ambiental son los mecanismos de seguimiento permanente de las actividades exploratorias. Entre las exigencias figuran monitoreos participativos, puntos de control específicos y estudios de base sobre suelo, aire y agua.

Según detalló el director de Gestión y Fiscalización Ambiental, Leonardo Fernández, la empresa deberá realizar monitoreos periódicos durante toda la ejecución del proyecto y presentar información técnica actualizada sobre el estado ambiental de la zona.

Seguros y controles cruzados

La iniciativa también obliga a la empresa a cumplir con seguros ambientales, medidas de higiene y seguridad para los trabajadores y otros requisitos vinculados a la prevención de riesgos.

Fernández destacó que las tareas de control no estarán únicamente a cargo de la Autoridad Ambiental Minera, sino que participarán diversos organismos sectoriales, garantizando un sistema de fiscalización cruzada.

Renovación obligatoria de la autorización ambiental

Los funcionarios remarcaron además que la Declaración de Impacto Ambiental no es permanente. La normativa establece que deberá renovarse cada dos años o cuando se produzcan modificaciones significativas en el proyecto.

Esto implica que cualquier cambio relevante en las actividades previstas deberá ser nuevamente evaluado por las autoridades competentes.

La exploración no habilita la explotación

Durante la exposición también se aclaró que el proyecto actualmente en análisis corresponde exclusivamente a tareas de exploración. En caso de que los resultados sean favorables y se pretenda avanzar hacia una etapa de explotación, será necesario iniciar un nuevo proceso ambiental.

Ese procedimiento incluirá la presentación de un nuevo informe de impacto ambiental, nuevas instancias de evaluación técnica, audiencias públicas y una nueva intervención de la Legislatura provincial.

El proyecto Don Luis es impulsado por una empresa australiana asociada con Salinas del Diamante y busca determinar el potencial de litio existente en el sur mendocino. De avanzar, Mendoza podría incorporarse al grupo de provincias argentinas con desarrollo de este recurso estratégico para la transición energética.