Limpieza de cupos: una acción clave para cuidar el agua y sostener la producción agrícola en Mendoza

El mantenimiento y la limpieza de los cupos de riego por parte de los usuarios representa una tarea fundamental para mejorar la eficiencia del sistema, optimizar el uso del recurso hídrico y acompañar el desarrollo productivo en una provincia donde el agua es un bien estratégico.

En Mendoza, hablar de agua es hablar de producción, desarrollo y futuro. En una provincia marcada por el clima árido y donde cada gota cuenta, el aprovechamiento eficiente del recurso hídrico se transforma en una responsabilidad compartida entre organismos, instituciones y usuarios del sistema de riego.

En este contexto, la limpieza de cupos por parte de los usuarios de irrigación adquiere un rol central para garantizar el correcto funcionamiento de la red y asegurar que el agua llegue de manera ordenada y eficiente a cada finca.

Los cupos de riego cumplen una función esencial dentro del sistema de distribución. Mantenerlos libres de sedimentos, malezas, residuos y obstrucciones permite una mejor circulación del agua, evita pérdidas innecesarias y reduce demoras en la entrega del recurso a los distintos productores.

La limpieza periódica no solo mejora la eficiencia operativa del sistema, sino que también contribuye al uso responsable de un recurso que en Mendoza posee un valor estratégico. En escenarios de menor disponibilidad hídrica y variabilidad climática, cada acción orientada al ahorro y aprovechamiento del agua tiene un impacto directo sobre la sostenibilidad productiva.

Para los cultivos, contar con un riego oportuno y eficiente significa mejores condiciones de desarrollo, mayor previsibilidad y mejores resultados productivos. Una red de distribución en condiciones adecuadas favorece que el agua llegue en el momento necesario y en la cantidad prevista, evitando pérdidas que terminan afectando tanto la productividad como el equilibrio del sistema.

La participación activa de los usuarios en las tareas de mantenimiento fortalece además una cultura del cuidado del agua basada en la corresponsabilidad. El sistema de riego mendocino se sostiene sobre el compromiso conjunto entre quienes administran el recurso y quienes lo utilizan diariamente para producir.

Cuidar los cupos es cuidar el agua. Y en Mendoza, cuidar el agua es cuidar el trabajo, la producción y el futuro de toda la provincia.