Licencia para monopatines: el PJ busca regular su uso en Mendoza

El proyecto presentado por el diputado provincial Gustavo Perret propone una licencia habilitante desde los 16 años para quienes utilicen monopatines eléctricos. La iniciativa apunta a mejorar la seguridad vial y ya comenzó a debatirse en la Legislatura.

El crecimiento del uso de monopatines eléctricos en las principales ciudades de Mendoza impulsó un nuevo debate sobre la necesidad de establecer reglas claras para su circulación. En ese contexto, el diputado provincial del Partido Justicialista, Gustavo Perret, presentó un proyecto de ley que busca regular los denominados Dispositivos de Movilidad Personal (DMP), una categoría que actualmente presenta vacíos dentro de la legislación provincial.

La iniciativa propone crear un sistema de habilitación específico para estos vehículos, con el objetivo de que sus usuarios cuenten con conocimientos básicos sobre normas de tránsito, derechos y responsabilidades antes de circular por la vía pública.

Licencia desde los 16 años

El proyecto establece que la licencia habilitante podrá obtenerse a partir de los 16 años, luego de aprobar un examen sobre educación vial y seguridad en el tránsito.

Según explicó Perret, la intención no es avanzar inicialmente sobre la patentación de los monopatines ni definir de manera estricta por dónde deben circular, sino garantizar que quienes los utilicen conozcan las normas y comprendan las consecuencias de incumplirlas o provocar un siniestro vial.

Responsabilidad de los padres

La propuesta también contempla la situación de los menores de edad. En esos casos, los padres, tutores o responsables deberán autorizar expresamente la obtención de la licencia y asumir la responsabilidad civil por los daños que puedan ocasionarse durante la conducción, en línea con lo establecido por el Código Civil.

Además, el proyecto incorpora contenidos vinculados a las responsabilidades legales derivadas de un accidente de tránsito, con el objetivo de generar mayor conciencia entre los futuros conductores.

El desafío de los controles

Uno de los argumentos que impulsan la iniciativa es el incremento de conductas imprudentes detectadas en la vía pública. Aunque la normativa vigente fija un límite de velocidad de 25 kilómetros por hora para estos dispositivos, es frecuente observar monopatines circulando por veredas, en contramano o cruzando semáforos en rojo.

Para el legislador, el problema no radica únicamente en la falta de regulación específica, sino también en la escasez de controles sobre el cumplimiento de las normas de tránsito, una situación que —aseguró— también se repite con otros medios de movilidad, como las bicicletas.

El proyecto ya está en comisión

La iniciativa tomó estado parlamentario y fue girada a la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, donde comenzará su tratamiento.

Perret manifestó que espera que el debate permita incorporar aportes de los distintos bloques para avanzar en una normativa que priorice la prevención y la seguridad vial, en un contexto donde el uso de los monopatines eléctricos crece de manera sostenida en Mendoza.