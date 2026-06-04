Legisladores analizaron la problemática de los pasos fronterizos

Carlos Messina y Ricardo Squartini fueron los encargados de explicar la situación que atraviesa el sector transportista, por las complicaciones que presentan tanto el paso Cristo Redentor como el Pehuenche, en el sur mendocino.

Según expresaron, por el Pehuenche “hay cargas que no pueden pasar, por convenio, lo que se suma al problema eléctrico del lugar generando problemas en el paso; esto, más allá de lo natural del paso como pueden ser las condiciones climáticas que hacen que en invierno se limite el tránsito”.

Los voceros de la Asociación de Propietarios de Camiones, indicaron que han solicitado en Cancillería “la posibilidad de que se permita el paso de todas las cargas, o al menos una cantidad que no llevan control de SENASA”, afirmando que si bien “hace años que se viene pidiendo, no se logra que se destrabe el problema. Eso descomprimiría un poco el inconveniente del Cristo Redentor”.

En esa línea, señalaron que ante los colapsos de los pasos mendocinos, muchos camiones terminan cruzando por Pino Hachado. No obstante, “cuando pasan estas cosas, también colapsa”, subrayaron.

Al respecto, la diputada Jimena Cogo (PRO) sostuvo que desde hace “años venimos diciendo esto mismo. Habilitar carga pesada, dotar a Las Loicas de energía e infraestructura básica para poder atender esta cantidad de transportistas. He participado de reuniones bilaterales”, pero “no sabemos quién debería sentarse en esa mesa para al menos destrabar el transporte de carga, teniendo en cuenta la cantidad de organismos que intervienen”.

Desde APROCAM manifestaron que todo depende del Ministerio del Interior, “pero fundamentalmente todo depende de una decisión política. Porque si no, los organismos son como islas dentro del conjunto, si no hay bajada de línea política, estamos complicados en la resolución del problema”.

“Es importante aclarar que los Pasos están en función de los negocios. Todo depende del negocio, lo que baja costos, lo que tiene servicios más convenientes, lo que resulta más rentable. Somos nosotros los que no tenemos la logística”, añadieron, y desatacaron que “Chile tiene un plan de inversión desde el túnel hacia adelante, están planificando de acá a diez años, pero la preocupación es que desde este lado no tienen la misma visión”,

En ese sentido, el presidente de la comisión dijo que cuando cierra el Paso, “se pierde la conexión con el buque. Porque no siempre tiene espacio el próximo buque para entregar el contenedor, entonces tenés una o dos semanas para encontrar lugar y hasta 60 días de demoras. Conectar una actividad productiva con mercados de proximidad como Ecuador, es muy importante. Es preocupante lo que pasa con el Cristo Redentor”.

Por otra parte, otro aspecto que manifestaron desde la Asociación es el del coordinador. “Es del Ministerio del Interior, pero el problema es que el Paso necesita una persona en el Paso – porque la problemática es diaria -, la coordinación entre organismos. Creo que el diagnóstico es conocido. Lo primero es la saturación del Paso y cómo funcionan los organismos. La provincia puede pedir pero el que define esto es el Ministerio y Límites y Frontera”, aseguró Messina, quien agregó que “el coordinador tiene que ser alguien que conozca, que gestione, que coordine los organismos, que conozca el funcionamiento”.

Además, pidieron eliminar “las barreras burocráticas del sistema”, en tanto que desde la comisión adelantaron que continuarán recibiendo a los distintos actores involucrados con el tema y que abogarán por la reactivación del Comité de Frontera.

Fuente;https://617.news/legisladores-analizaron-la-problematica-de-los-pasos-fronterizos/