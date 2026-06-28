Latorre en el encuentro binacional Chile-Argentina: «Estamos construyendo una minería con reglas claras, transparencia y sostenibilidad»

La ministra de Energía y Ambiente participó junto al gobernador Alfredo Cornejo en el encuentro realizado en Los Andes, donde destacó que Mendoza avanza con reglas claras, altos estándares ambientales y una estrategia de integración con Chile para recuperar “el tiempo perdido” en el desarrollo de una minería sostenible.

La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, participó junto con el gobernador Alfredo Cornejo en el encuentro internacional «Cordillera que une: Minería binacional y el Paso Los Libertadores como ejes de integración Chile-Argentina», realizado en la ciudad de Los Andes, Región de Valparaíso.

Durante su participación en el panel «Proyección y Desarrollo», junto al CEO de PSJ Cobre Mendocino, Fabián Gregorio; el gerente de Servicios de Codelco Andina, Orlando Silva; el ingeniero civil en Minas y académico de la Universidad Técnica Federico Santa María, Carlos Hunt; y el fundador del Congreso del Futuro y embajador de Chile en México, Francisco Chahuán, la ministra afirmó que Mendoza atraviesa una nueva etapa en materia minera, basada en reglas claras, seguridad jurídica y altos estándares ambientales.

«Durante muchos años, la provincia de Mendoza atravesó lo que podríamos llamar un blackout en materia de actividad minera. No porque existiera una restricción o una prohibición para desarrollar esta actividad económica, sino porque, si bien la provincia siempre tuvo una legislación ambiental muy estricta, no contaba con una política clara de desarrollo de la minería como la que tiene hoy», señaló.

Latorre explicó que la estrategia impulsada por la provincia permitió acelerar procesos sin resignar controles ambientales. «Haber definido esa política, con cambios concretos, incentivos y distintas herramientos, permitió acelerar los procesos. Así fue como, en apenas 12 meses, se aprobó la Declaración de Impacto Ambiental de un proyecto de producción como PSJ Cobre Mendocino. Se cumplieron todas las etapas previstas, incluyendo una audiencia pública de diez días, más de diez talleres participativos y todos los informes técnicos e interdisciplinarios requeridos», destacó.

Ante autoridades, empresarios, académicos y especialistas de ambos países, Latorre explicó cómo la provincia viene consolidando una política pública para impulsar el desarrollo minero con previsibilidad, transparencia e integración regional. «Estamos diseñando una estrategia basada en herramientas institucionales y regulatorias para recuperar ese tiempo perdido. Ese es uno de los fundamentos por los cuales hoy estamos aquí, porque creemos que, trabajando de manera integrada con Chile y fortaleciendo la región, lo podemos hacer mejor y también más rápido».

También remarcó que el desarrollo minero en Mendoza se apoya en una institucionalidad sólida y en el pleno cumplimiento de la normativa ambiental. «La Ley 7722 continúa plenamente vigente. El proyecto San Jorge es un claro ejemplo de que es posible desarrollar minería en Mendoza aun con una legislación ambiental exigente. En Mendoza se puede hacer minería con altos estándares ambientales y de sostenibilidad. Aspiramos a que toda esta arquitectura institucional y regulatoria nos permita ser más ágiles, sin perder eficacia ni transparencia”.

En relación con la sostenibilidad de la actividad, Latorre sostuvo que la protección ambiental forma parte de la viabilidad económica de los proyectos. «El sector privado sabe perfectamente que el desarrollo de actividades vinculadas a recursos naturales finitos solo puede ser económicamente sostenible si incorpora desde el inicio las externalidades ambientales dentro de la estructura de costos y de la planificación del proyecto”.

También destacó el rol del Estado como garante del desarrollo sostenible. «Más allá de esa lógica del propio mercado, existe también la regulación del Estado, cuya función es garantizar los presupuestos mínimos de protección ambiental, ejercer la fiscalización y verificar que esa eficiencia efectivamente contribuya al desarrollo sostenible”.

Finalmente, la ministra se refirió al papel estratégico del cobre para la transición energética y al potencial de la innovación para ampliar las oportunidades de desarrollo. «Si pensamos en la situación del cobre, décadas atrás existía la preocupación de que las reservas fueran insuficientes. Hoy sabemos que durante los próximos cincuenta años necesitaremos una cantidad de cobre equivalente a la utilizada en los últimos cien. Esa diferencia es posible gracias al desarrollo tecnológico, la innovación y una explotación cada vez más eficiente y sostenible de los recursos naturales».

Unión e integración para el crecimiento

La jornada, organizada por organizado por El Mercurio de Valparaíso, la Ilustre Municipalidad de Los Andes y Faroandes, reunió a autoridades políticas, referentes de la industria minera, especialistas, académicos y representantes del sector logístico de ambos países para analizar los desafíos y las oportunidades que plantea el crecimiento de la minería en la Cordillera y el fortalecimiento de la integración entre Argentina y Chile.

Durante su exposición, el gobernador Alfredo Cornejo destacó la importancia de profundizar la integración entre Argentina y Chile para potenciar el desarrollo de la Cordillera y aprovechar las oportunidades que genera el crecimiento de la minería en ambos países. En ese contexto, señaló que los avances que Mendoza viene impulsando en materia de infraestructura energética constituyen un factor clave para acompañar la expansión de la actividad minera.

El encuentro se consolidó como un espacio de intercambio estratégico para avanzar en una agenda común entre Argentina y Chile, orientada a fortalecer la integración regional mediante inversiones en infraestructura, la cooperación institucional y la coordinación entre los sectores público y privado. El objetivo compartido es consolidar a la Cordillera como uno de los principales polos de desarrollo económico y minero de Sudamérica, aprovechando las ventajas competitivas y la complementariedad entre ambos países.