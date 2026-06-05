Las bodegas se preparan para  Vinexpo Explorer Mendoza 2026

A días del inicio del encuentro internacional dedicado al vino a granel, productores de Mendoza destacan la oportunidad de mostrar su potencial ante compradores de mercados estratégicos y generar nuevos negocios para el sector.

La cuenta regresiva ya comenzó. A pocos días de la realización de Vinexpo Explorer Mendoza 2026: The Bulk Wine Chapter, las bodegas argentinas ultiman detalles para participar de uno de los encuentros de negocios más importantes del año para la industria vitivinícola. La expectativa es alta entre los productores, que ven en la llegada de 25 compradores internacionales una oportunidad única para abrir mercados, generar contactos y concretar exportaciones.

El evento, organizado por ProMendoza, el Gobierno de Mendoza, Vinexposium y con el acompañamiento de la Cámara Argentina de Vino a Granel, reunirá entre el 8 y el 10 de junio a representantes de importantes empresas compradoras de mercados tradicionales como Reino Unido, Alemania y Estados Unidos, además de destinos emergentes de Asia y Europa del Este.

Serán 50 las bodegas participantes, con fuerte presencia mendocina y un protagonismo destacado de la zona Este provincial, una de las regiones que más ha crecido en la producción y exportación de vinos a granel.

Desde el sector empresario destacan que esta edición tiene un valor especial por estar enfocada exclusivamente en el vino a granel, un segmento que en los últimos años ganó relevancia dentro de las exportaciones argentinas.

«Las expectativas son muy grandes», aseguró Brunela Suriano, export manager de Juviar. Para la ejecutiva, el encuentro representa mucho más que la posibilidad de vender volumen.

«Es una oportunidad para demostrar que Argentina está preparada para organizar una feria internacional de esta magnitud y para mostrar la diversidad de vinos que producimos. Queremos que los compradores conozcan que no solamente hacemos Malbec, sino que contamos con una amplia oferta de varietales y productos de excelente calidad», explicó.

Soriano destacó además el crecimiento que ha tenido el vino argentino a granel en los mercados internacionales durante los últimos años.

«Hace siete años prácticamente nadie conocía los vinos argentinos a granel. Hoy la situación es distinta gracias al trabajo de las bodegas, la mejora en la calidad y el acompañamiento de instituciones que impulsan la promoción internacional», señaló.

La expectativa también se vive en las bodegas que recibirán a los compradores durante las visitas programadas. Es el caso de Clop Wines, una de las empresas seleccionadas como anfitrionas del encuentro.

«Estamos muy contentos y ansiosos. Que nos visiten en la bodega nos permite mostrar quiénes somos, cómo trabajamos y generar una relación más cercana con los importadores», afirmó Juan José Resa, export manager de la firma.

La empresa presentará una selección de vinos tintos orientada especialmente al mercado de graneles, con distintas líneas de Malbec, un vino tinto genérico y un Cabernet Sauvignon.

«Lo más importante es que los compradores lleguen con ganas de hacer negocios. Queremos conocer qué buscan, cuáles son las tendencias de cada mercado y, por supuesto, lograr acuerdos comerciales. Ese es el objetivo de todos los que participamos», sostuvo.

Desde ProMendoza destacan que la llegada de compradores internacionales de primer nivel es el resultado de un largo trabajo de promoción y vinculación con los mercados mundiales.

«Estamos muy entusiasmados. Ha sido un enorme esfuerzo del equipo de ProMendoza, del Gobierno de Mendoza y de nuestra alianza con Vinexposium. Lo más importante es darle a las bodegas la oportunidad de lucirse en su propia casa, mostrar su potencial y acceder a nuevos clientes», señaló Patricia Giménez, presidenta de la institución.

Por su parte, la Cámara Argentina de Vino a Granel considera que el encuentro marcará un antes y un después para el sector. Durante los tres días de actividad se desarrollarán más de 250 reuniones de negocios entre compradores y bodegas argentinas.

«Estamos convencidos de que se generarán negocios concretos y relaciones comerciales de largo plazo. Argentina tiene la calidad, la escala y la capacidad para posicionarse como un proveedor confiable de vino a granel en el mundo», destacó Juan Manuel Palomo su gerente.

“Las agendas prácticamente cerradas, muestras preparadas y las bodegas listas para recibir visitantes internacionales, el sector vitivinícola vive días de intensa actividad y optimismo. La expectativa es compartida: convertir a Mendoza, una vez más, en la gran vidriera del vino argentino ante el mundo”, concluyeron.

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