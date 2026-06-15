La voz de Pocho Sosa, en una entrevista para volver a escucharlo

La muerte de Pocho Sosa enluta a Mendoza y a la cultura popular argentina. Por su trayectoria, su aporte a la música cuyana y el profundo vínculo que mantuvo con generaciones de mendocinos, el Gobernador Alfredo Cornejo decretó dos días de duelo provincial.

En este contexto, compartimos la última entrevista que el periodista Walter Gazzo, jefe de Prensa de la Secretaría de Cultura, le realizó al querido cantor mendocino. Allí, Pocho Sosa repasa parte de su vida artística, su relación con la tonada, los escenarios, la identidad cuyana y esa manera única de decir que lo convirtió en una de las voces más entrañables de Mendoza.

Una conversación para despedirlo, recordarlo y volver a encontrarnos con su palabra.