La tecnología que salva vidas: Mendoza será sede de un seminario pionero sobre aislamiento sísmico

La Facultad Regional Mendoza de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) se convertirá en el epicentro de un debate clave para el futuro del desarrollo urbano y la seguridad civil. A través de una iniciativa conjunta entre el Gobierno de Mendoza, la mencionada Casa de Estudios, el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y la firma Dispros (Sistemas de Protección Sísmica), se llevará a cabo el «Seminario: Aislamiento Sísmico: La Tecnología que Salva Vidas y Construye un Mundo Resiliente», un programa de formación sin precedentes que se desarrollará entre el miércoles 24 y el sábado 27 de junio de 2026, de 16:30 a 20:30.

Los interesados deben llenar el formulario de inscripción:

Un enfoque inclusivo y global

A diferencia de las capacitaciones tradicionales que se limitan exclusivamente al ámbito técnico, esta propuesta se destaca por su carácter pionero a nivel mundial al buscar la democratización del conocimiento.

La convocatoria está abierta no solo a ingenieros y arquitectos, sino también a periodistas, comunicadores, influencers, desarrolladores inmobiliarios, constructores, compañías de seguros, funcionarios públicos y a la ciudadanía en general interesada en la temática.

El nuevo paradigma de la resiliencia

El objetivo central del seminario es instalar el concepto de aislamiento sísmico como el estándar definitivo para las estructuras en zonas de alta sismicidad. El enfoque va más allá de la premisa clásica de evitar el colapso de los edificios; la meta es garantizar la continuidad operativa de las ciudades, proteger de forma integral a las personas y preservar la infraestructura crítica inmediatamente después de un terremoto.

Capacitación estratégica y modalidades

A lo largo de las cuatro jornadas, el programa combinará contenidos teóricos, análisis de casos reales y experiencias internacionales. Asimismo, se brindarán herramientas de comunicación estratégicas pensadas para generar conciencia social, impulsar nuevas políticas públicas y acelerar la adopción de tecnologías capaces de mitigar drásticamente los daños humanos, económicos y funcionales ante catástrofes naturales.

Para facilitar la participación de toda la comunidad local y global, el evento se transmitirá de manera híbrida. Los interesados podrán asistir de forma presencial en las instalaciones de la UTN Facultad Regional Mendoza o conectarse de manera virtual.