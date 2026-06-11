La Subsecretaría de Deportes impulsa el Programa Provincial de Iniciación al Atletismo Escolar

«En sus marcas, listos… a jugar» es una propuesta gratuita para acercar el atletismo a estudiantes de 4º, 5º, 6º y 7º grado Mendoza.

El Ministerio de Salud y Deportes, a través de la Subsecretaría de Deportes, en conjunto con la Asociación Mendocina de Atletismo (AMA), lleva adelante el Programa Provincial de Iniciación al Atletismo Escolar, denominado «En sus marcas, listos… a jugar», una iniciativa gratuita destinada a infancias de 4º, 5º, 6º y 7º grado de escuelas primarias de toda la provincia.

El programa tiene como principal objetivo promover la práctica del atletismo desde edades tempranas, brindando a niños y niñas la posibilidad de conocer y experimentar esta disciplina deportiva en un entorno seguro, inclusivo y especialmente diseñado para el aprendizaje. Las actividades se desarrollan en la Pista Provincial de Atletismo, ubicada en el predio del Estadio Malvinas Argentinas.

Viviana Balzarelli, directora de Deporte Social y Comunitario, explicó: “Este programa permite que los alumnos y alumnas de escuelas públicas y privadas de Mendoza puedan aprender pruebas atléticas, como saltar, correr y lanzar y tengan la vivencia de lo que es el atletismo, a través del juego como una herramienta pedagógica”.

Además de acercar a los estudiantes a uno de los deportes base más importantes, el programa fortalece el trabajo conjunto entre el ámbito educativo y deportivo, contribuyendo a la formación integral de niños y niñas mediante la transmisión de valores.

Esta iniciativa representa una oportunidad para que las instituciones educativas incorporen experiencias deportivas enriquecedoras dentro de su propuesta pedagógica, favoreciendo hábitos de vida saludables y promoviendo la participación activa de los estudiantes.

Las escuelas interesadas en formar parte del Programa Provincial de Iniciación al Atletismo Escolar pueden solicitar mayor información y reservar turnos a través de los siguientes canales de contacto:

Dirección de Deporte Social y Comunitario

Teléfono: 261 4439100 – Interno 151

Correo electrónico: deportesocialmza@gmail.com

Con acciones como esta, el Gobierno de Mendoza fortalece políticas públicas que garantizan el acceso al deporte como una herramienta de inclusión, aprendizaje y desarrollo para las nuevas generaciones de mendocinos.