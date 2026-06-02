La recaudación frenó una racha de nueve bajas consecutivas y rebotó cerca de 1,5% real en mayo

Se trata de un resultado extraordinario producto del incremento de los ingresos del Impuesto a las Ganancias, ya que en mayo se produjo el vencimiento de sociedades.

La recaudación de impuestos de mayo se tomó una pausa tras una serie de nueve meses seguidos de datos negativos . El mes pasado logró reunir $21,5 billones , una cifra que resultó ser entre 1,4% y 1,7% más alta en términos reales que lo ingresado en el mismo mes de 2025, según informó la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) .

La mejora de los ingresos se debió a la extraordinaria suba del Impuesto a las Ganancias . «Este mes venció el saldo de declaración jurada del Impuesto a las Ganancias Sociedades con cierre diciembre (el más importante del año) correspondiente al período fiscal 2025», informó ARCA. La mejora habría sido del orden del 26% en términos reales , al totalizar $8 billones .

El organismo señaló que «en este sentido incidió positivamente la baja base de comparación , debido al menor saldo a ingresar en el año anterior», lo que se debió principalmente a «los altos anticipos determinados en base al período fiscal 2023 producto del fuerte crecimiento que había tenido la actividad financiera en ese período fiscal».

También se menciona que incidieron a favor «los incentivos generados por las modificaciones establecidas en la Ley 27.799 , que dispuso cambios en el Régimen Penal Tributario y en la Ley de Procedimiento Fiscal, dentro de los cuales se encuentran el incremento de los pisos para inicio de acciones penales, el aumento de multas por infracciones formales y la disminución de períodos de prescripción para contribuyentes cumplidores de cinco a tres años». «Estos incentivos derivaron en el incremento de la cantidad de presentaciones y del impuesto determinado de este año en el mes de vencimiento», explicó ARCA.

En lo relacionado con el Impuesto al Valor Agregado (IVA) , que es el otro pilar sobre el que se asienta la recaudación nacional, registró una baja real del orden del 8% al sumar $5,4 billones . Tuvo una variación interanual nominal de 22,6% . El IVA Impositivo aumentó 29,3% nominal , en tanto que el IVA Aduanero tuvo una variación de 8,5% . El IVA que expresa la facturación de abril relacionada con el mercado interno registró una importante caída, lo que puede anticipar que, luego del crecimiento de la actividad de marzo ( 5,5% ), esta se haya planchado nuevamente.

Del mismo modo, el Impuesto a los Créditos y Débitos Bancarios, que refleja mejor la actividad del propio mes, registró una caída real del orden del 3% al sumar $1,44 billones. En términos nominales fue una suba del 28,5%.

Por su lado, la Seguridad Social reportó ingresos por $4,6 billones en mayo. Eso expresa una suba nominal del 27,3%, pero una baja real de 5,2%, que se debe a la menor cantidad de aportantes y a la caída de los salarios en relación con la inflación.

En tanto, los derechos de exportación dejaron en el fisco $567.617 millones, lo que explica una baja nominal del 18% respecto de igual mes del año pasado. En términos reales, la caída fue del 39%. ARCA explicó que «incidieron negativamente las menores alícuotas aplicadas para soja, trigo y maíz, en relación con las vigentes en mayo de 2025». «En ese mes, además de las alícuotas generales, también regían alícuotas diferenciales para aquellos sujetos que cumplieran con el plazo establecido para la liquidación de divisas estipulado en el Decreto 38/2025», indicó el organismo.

Por su lado, los derechos de importación sumaron $489.413 millones, lo que explica una mejora nominal del 5,2% respecto del año pasado, aunque marca una baja real del 21,1%, relacionada directamente con el desplome de las compras al exterior.

Asimismo, el Impuesto sobre los Bienes Personales tuvo un rendimiento extraordinario, con una suba nominal del 95,5%, al totalizar $77.898 millones.

Cómo concluyó el acumulado hasta mayo

El Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) informó que «la recaudación tributaria nacional total habría descendido un 4,9% real interanual durante los primeros cinco meses de 2026″, mientras que «al excluir la recaudación por tributos vinculados al comercio exterior, la baja habría sido del 3,5%«.

Bajo el supuesto de una inflación mensual del 2,3% en mayo, en los primeros cinco meses del año las recaudaciones de mayor caída habrían sido la de derechos de exportación (-37,8%), seguida por Impuestos Internos coparticipados (-17,8%) y derechos de importación (-17,1%). Los dos tributos con aumento de recaudación habrían sido el impuesto a los combustibles (17,8%) y Ganancias (5,5%).

Señala la consultora que «el principal impuesto, el IVA neto de devoluciones y reintegros, habría tenido una baja de recaudación del 8,5% en términos reales respecto de igual período del año previo (IVA impositivo -2,3% e IVA aduanero -22,2%)». El segundo tributo de mayor importancia relativa, los aportes y contribuciones de la Seguridad Social, habría descendido un 4,2% real interanual.

Fuente:https://www.ambito.com/economia/la-recaudacion-freno-una-racha-nueve-bajas-seguidas-y-reboto-mayo-n6283876