La próxima semana se inaugura el gasoducto

En la zona del paraje La Tosca, poco más de 50 kilómetros del casco urbano de la Ciudad de San Rafael, se realiza la última prueba técnica para dejar todo listo para la inauguración del gasoducto.

El esperado corte de cintas de la obra realizada por el Municipio de San Rafael se realizará la próxima semana, lo que permitirá a miles de personas poder acceder al servicio de gas natural en viviendas, empresas e industrias.

Por estas horas los ensayos se realizan en las plantas SMR y ESMO, donde personal técnico de Ecogas y GasAndes, llevan a cabo las verificaciones pertinentes que garanticen el correcto funcionamiento del sistema antes de su habilitación definitiva.

En este sentido, el Director de Obras Municipales, Vicente Giannone indicó que todas las pruebas vienen arrojando resultados positivos.

“Estamos dando los últimos pasos del gasoducto, hoy con las pruebas del equipo de odorización (el que inyecta al olor al gas) y ultimando detalles para que los sanrafaelinos puedan contar con el servicio”, explicó.

En este sentido señaló además que está todo listo para que la inauguración se efectúe la semana próxima y así brindar factibilidad de servicio a miles de familias del departamento.

“Es una gran alegría llegar a esta etapa y saber que muy pronto muchísimos sanrafaelinos tendrán disponibilidad de servicio”, señaló.

Hay que destacar que los vecinos interesados en realizar las conexiones domiciliarias pueden acercarse por la sede de la empresa Ecogas para recibir asesoramiento e información sobre requisitos técnicos y administrativos necesarios para sumarse a la red de gas natural.

Es importante mencionar que ya hay una gran cantidad de sanrafaelinos que realizaron los trámites y se encuentran esperando la habilitación de la obra para que el fluido llegue hasta sus domicilios.