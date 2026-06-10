La Provincia fortalece la seguridad neonatal con pulseras inviolables y trazabilidad digital

El Gobierno de Mendoza incorporó tecnología de impresión térmica para confeccionar pulseras inviolables que garantizan la identificación inequívoca del binomio madre-hijo desde el primer segundo de vida. El sistema ya se encuentra operativo en las maternidades públicas de la provincia y constituye uno de los avances tecnológicos más importantes en materia de seguridad neonatal.

Durante una recorrida por el Hospital Lagomaggiore, el Gobernador Alfredo Cornejo y el ministro de Salud y Deportes, Rodolfo Montero, se interiorizaron en el funcionamiento del nuevo sistema de identificación neonatal que el Ministerio de Salud y Deportes incorporó en todas las maternidades públicas de la provincia. Se trata de equipos de impresión térmica destinados a la confección de pulseras inviolables para madres y recién nacidos, una herramienta que permite garantizar la identificación inequívoca del binomio madre-hijo desde el momento del nacimiento.

Lo que distingue a Mendoza en el contexto nacional es la universalidad del sistema implementado. La incorporación de esta tecnología en la totalidad de las maternidades públicas permite estandarizar procedimientos y garantizar iguales condiciones de seguridad para todas las familias que se atienden en el sistema sanitario provincial.

Luego del recorrido por el nosocomio, el ministro de Salud y Deportes destacó que “la Provincia puso en marcha una nueva herramienta en el marco del proceso de transformación digital del sistema sanitario” y agregó: “Todas las madres y los recién nacidos de las siete maternidades públicas de Mendoza quedarán identificados digitalmente desde el momento del parto”.

En este sentido, explicó que se entregarán pulseras identificatorias para ambos en la sala de partos, lo que permitirá “no cometer ningún error en la identificación y que siempre la mamá y su bebé estén identificados correctamente”.

La adquisición y puesta en marcha de esta tecnología representa un paso decisivo para garantizar el derecho fundamental a la identidad y reforzar la seguridad de las familias. A través de las nuevas rotuladoras, los datos se imprimen de manera automática y digital, vinculando de forma biunívoca al recién nacido con su progenitora y eliminando los riesgos de confusión, sustitución de identidad o entregas erróneas.

Los métodos tradicionales basados en tinta y papel han demostrado limitaciones significativas para la identificación posterior, mientras que el nuevo mecanismo permite contar con registros precisos y seguros desde el primer segundo de vida.

La modernización del proceso implica el reemplazo definitivo del llenado manual de datos por un sistema de impresión térmica que reduce al mínimo la posibilidad de errores asociados a caligrafías ilegibles o transcripciones incorrectas. De esta manera, Mendoza incorpora una herramienta de alta precisión que fortalece la seguridad de los pacientes y mejora la calidad de los procesos administrativos y sanitarios.

El sistema permite la impresión inmediata de las pulseras. Una vez escaneado el documento de identidad de la paciente, la rotuladora genera automáticamente una pulsera con el nombre y apellido exactos, número de DNI, fecha y hora de internación. Al momento del nacimiento, se imprime la correspondiente pulsera para el recién nacido, vinculada directamente con los datos de la madre.

Este procedimiento elimina los inconvenientes detectados en los sistemas manuales, donde errores en la consignación de nombres, apellidos o números de documento podían generar confusiones administrativas, dificultades en la confección de certificados y potenciales riesgos legales.

En Mendoza, por resolución establece la obligatoriedad de utilizar pulseras inviolables para el binomio madre-hijo en todas las instituciones sanitarias. Por ello, cada recién nacido recibe una identificación directamente asociada a la de su progenitora, garantizando la protección de su identidad desde el inicio de la vida.

A su vez, las nuevas pulseras incorporan herramientas de trazabilidad digital. Además de los datos impresos, incluyen códigos QR que permitirán, en futuras etapas, vincular al paciente con su historia clínica digital e integrar información relevante para la atención sanitaria, como grupo sanguíneo, alergias u otros datos clínicos de importancia.

La iniciativa cuenta con un sólido respaldo normativo y se enmarca en la Ley Nacional 24.540, que establece el régimen obligatorio de identificación para recién nacidos en todo el país; en la Ley Provincial 6.316, que regula el sistema de identificación en Mendoza y actualmente avanza hacia la digitalización biométrica.

La medida constituye uno de los avances tecnológicos más significativos en materia de seguridad neonatal, ya que transforma un procedimiento crítico para la protección de la identidad en un proceso digital, preciso y verificable. Más allá de una mejora operativa o administrativa, se trata de una herramienta fundamental para la seguridad del paciente y para el cumplimiento efectivo del derecho a la identidad, al asegurar que el vínculo entre cada madre y su hijo quede registrado de manera indudable, protegido y respaldado por tecnología de última generación.