La Policía de Mendoza sumó 149 nuevos efectivos para reforzar las tareas de prevención

Los agentes completaron su formación en el Instituto Universitario de Seguridad Pública y se incorporaron a distintas dependencias de la provincia. La medida forma parte del plan de fortalecimiento del recurso humano que impulsa el Gobierno provincial.

La Policía de Mendoza sumó 149 nuevos efectivos que comenzarán a prestar servicio en distintas dependencias de la provincia, fortaleciendo las tareas de prevención, patrullaje y respuesta ante emergencias. El acto fue encabezado por el Gobernador Alfredo Cornejo y la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, quienes dieron la bienvenida a los agentes que completaron su formación en el Instituto Universitario de Seguridad Pública (IUSP).

La incorporación se enmarca en el proceso de fortalecimiento de la fuerza que la Provincia viene impulsando durante los últimos años, con una estrategia que combina la formación profesional de nuevos policías, la modernización tecnológica, la mejora de la infraestructura y la incorporación permanente de equipamiento para optimizar la prevención del delito y la capacidad de respuesta operativa.

Durante su discurso, el Gobernador agradeció a los nuevos agentes y a sus familias por asumir una profesión que definió como una de las más importantes para la sociedad. En ese sentido, sostuvo que se trata de una tarea que implica riesgos y una gran responsabilidad, ya que la misión central de la Policía es garantizar el cumplimiento de la ley y contribuir a la convivencia pacífica.

Luego, remarcó que el trabajo policial enfrenta hoy desafíos distintos a los de décadas anteriores debido a los cambios sociales y tecnológicos. “La sociedad no es la misma que hace 10, 20 o 30 años atrás. La irrupción de nuevas tecnologías hace cambiar las conductas de las personas, pero la función policial sigue siendo la misma, bregar por el cumplimiento de la ley”, afirmó.

Además, Cornejo puso en valor los avances logrados por Mendoza en materia de seguridad pública y señaló que “la provincia registra una disminución sostenida de los delitos violentos”. Sin embargo, advirtió que las modalidades delictivas también han evolucionado y que hoy existen nuevos desafíos vinculados a delitos cometidos a través de dispositivos tecnológicos y plataformas digitales.

“Han caído los delitos violentos sustantivamente. Incluso este año tenemos una baja muy considerable, pero ha migrado el delito. Hay otros delitos que se cometen amparados en un teléfono o en una computadora”, explicó.

Cornejo también vinculó la mejora en los indicadores de seguridad con las reformas impulsadas en el sistema de justicia penal y con el fortalecimiento de la formación policial. En ese sentido, destacó los cambios implementados en el IUSP para profesionalizar la carrera y preparar a los efectivos para enfrentar escenarios cada vez más complejos.

Asimismo, puso en valor la inversión realizada por la Provincia en laboratorios científicos destinados a la investigación criminal. Entre ellos mencionó el Laboratorio de Huellas Genéticas, que calificó como “el más amplio en base de datos de toda Latinoamérica”, además de otras herramientas tecnológicas incorporadas recientemente para mejorar el esclarecimiento de delitos.

El mandatario sostuvo que el rol policial actual requiere mucho más que el uso de armamento y que demanda una preparación interdisciplinaria. “Ser policía hoy día no es solo saber manejar un arma. Requiere formaciones más interdisciplinarias de lo que eran hace 10, 20 o 30 años atrás”, señaló.

En otro tramo de su mensaje, destacó las mejoras concretas que recibió la fuerza durante la última década. Recordó que años atrás existían deficiencias básicas en materia de equipamiento, mientras que actualmente se renueva de manera permanente el parque automotor, se incorporan nuevas tecnologías y se fortalecen los recursos para combatir tanto el crimen organizado como los delitos cotidianos que afectan a los vecinos.

También convocó a los nuevos efectivos a actuar con profesionalismo y apego estricto a la ley. “La mayor autoridad no la da el decreto de designación sino que la Policía esté en lo más alto de la consideración pública”, afirmó, al tiempo que les recordó que tienen la obligación de ajustarse a la ley y de convertirse en referentes para la sociedad.

Finalmente, transmitió el respaldo institucional del Gobierno provincial y destacó la importancia del acompañamiento familiar. Aseguró que “los apoyamos, el Gobierno cubre a la Policía cuando cumple la ley y cuando está al servicio de esta tarea tan noble que es hacer cumplir la ley al resto de la sociedad”.

Por su parte, la ministra Rus destacó que los nuevos agentes se incorporan a una institución que atraviesa una profunda transformación y que se prepara para enfrentar los desafíos del delito en el siglo XXI mediante la combinación de profesionalismo, tecnología e inversión pública. Al respecto, señaló: “Bienvenidos a una Policía de Mendoza que está creciendo y se está transformando. El combate del delito en el siglo XXI es un desafío en el que no va a bastar solo el coraje; también serán necesarios el compromiso y la inversión”.

La funcionaria aseguró que “los nuevos efectivos serán testigos directos de las herramientas tecnológicas que la Provincia ha incorporado en los últimos años para fortalecer la investigación criminal”. Entre ellas destacó el Laboratorio de Identificación Genética, el Laboratorio de Identificación Balística con tecnología IBIS —utilizada en 180 países—, el Laboratorio Forense Digital y el Laboratorio de Certificación de Alcoholímetros.

“Van a ser testigos cuando les toque llevar un aprehendido a una comisaría y vean que esa identificación se realiza con tecnología genética. Lo van a ver también cuando trabajen con el laboratorio balístico o cuando deban asistir a una víctima de ciberdelitos”, afirmó.

Rus destacó además que la Policía de Mendoza cuenta con herramientas que la ubican entre las fuerzas más modernas del país, como sistemas de inteligencia artificial, reconocimiento de patentes, biometría, drones, helicópteros y la red de comunicaciones TETRA, que alcanza prácticamente todo el territorio provincial.

La ministra remarcó que detrás de cada incorporación tecnológica existe una decisión política de respaldar a la fuerza con recursos concretos. “Aquí tienen recursos y tienen el respaldo institucional, cierto y real, de este Gobierno para que puedan cumplir mejor con este servicio”, señaló.

Asimismo, sostuvo que la seguridad requiere preparación constante, planificación e inteligencia, y que los nuevos agentes deberán afrontar una amplia variedad de situaciones, desde delitos tradicionales hasta nuevas modalidades criminales, contravenciones, conflictos sociales y causas vinculadas a la justicia federal.

En ese contexto, destacó la importancia de la vocación de servicio y del vínculo con la ciudadanía. Afirmó que “cada uno de ustedes representa al Estado donde esté. Cuando les toque hablar con una víctima o cuando estén parados en una esquina, representan al Estado mismo”.

Por último, Rus resaltó el valor del trabajo en equipo dentro de la institución policial y convocó a los nuevos efectivos a desempeñarse con honor y compromiso. “Nadie se salva solo. Este es un servicio que se logra entre todos, trabajando en equipo. Siéntanse orgullosos de formar parte de la Policía de Mendoza. Defiendan ese uniforme con honor y honren el juramento que están haciendo hoy al servicio de la seguridad pública”, concluyó.

La preparación de los nuevos policías

Los nuevos efectivos recibieron capacitación teórica y práctica en materias vinculadas a la seguridad pública, la prevención del delito, el abordaje de situaciones de emergencia y la atención a la ciudadanía, incorporándose ahora a distintas áreas operativas de la Policía de Mendoza.

Con esta nueva promoción de agentes, el Ministerio de Seguridad y Justicia continúa ampliando la presencia policial en el territorio y fortaleciendo los recursos humanos destinados a acompañar las distintas estrategias de prevención que se desarrollan en toda la provincia.