La Orquesta «Pequeños grandes músicos del Pedemonte» llega al Espacio Cultural Le Parc

El Espacio Cultural Julio Le Parc (Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén) se prepara para recibir a la Orquesta pequeños grandes músicos del Pedemonte. La cita será el domingo 14 de junio, a las 19, en la Sala Vilma Rúpolo, con entrada libre y gratuita hasta agotar la capacidad de la sala.

Este proyecto socio-educativo, que depende de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza y la Dirección General de Escuelas (DGE), está dirigido por el músico mendocino Patricio Ibire. La agrupación está integrada por niños, adolescentes y jóvenes provenientes de diversos barrios del Pedemonte mendocino.

Aprendizaje colectivo

La orquesta tiene su sede en el Gimnasio Municipal Nº 5 del Barrio La Favorita. En este espacio educativo, los alumnos reciben formación en una amplia variedad de instrumentos: violín, viola, cello, contrabajo, bajo, guitarra eléctrica, flauta traversa, clarinete, trompeta, corno francés, batería y bandoneón, además de clases de lectura musical. El principal objetivo del proyecto es promover una experiencia musical lúdica y comunitaria a través del ensamble orquestal.

El cuerpo docente está conformado por los profesores: María Biritos, Lucila Olguín, Pablo Cáceres, Natanael Sánchez, Marina Pena, Camilo Martínez, Gonzalo Tohmé Bedini, Giuli di Blasi, Mauro Abarca, Marcos Arias y Guillermo Reinoso.

Un repertorio sin fronteras

Para esta presentación, la orquesta ofrecerá un recorrido musical de índole popular que abarca desde el folklore argentino (con la chacarera La Vieja) hasta clásicos del rock nacional (Charly García) e internacional (The Beatles). El programa también incluirá estándares de jazz (Autumn Leaves), bossa nova (Garota de Ipanema), bandas sonoras de películas y clásicos universales como Over the Rainbow.

Además, el público podrá disfrutar de composiciones originales creadas por el propio director, Patricio Ibire, con fines didácticos especialmente adaptados para el orgánico de la orquesta: Paciencia y Vals de la amistad.