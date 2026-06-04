La obra literaria de Felipe Staiti, el artista mendocino que combinó escenarios y letras

La Librería Pública Gildo D’Accurzio, ubicada en avenida España 1260 de Ciudad de Mendoza, recuerda el legado del músico mendocino Felipe Staiti a través de su obra “Cuando Zappa conoció a Borges y otros cuentos”, disponible para consulta y adquisición en la institución.
El libro, que representó el debut literario del artista, fue publicado por Ediciones Culturales de Mendoza y forma parte de la colección De Jarilla Somos. Con prólogo del periodista Sergio Marchi e ilustraciones de Mariano Ruszaj, el volumen reúne siete relatos: “Los cielos de Van Gogh”, “Cuando Zappa conoció a Borges”, “La sirena del pueblo”, “Noche de ronda”, “Niño dorado”, “Milagro inesperado” y “El libro de los muertos”.
En estas páginas, Staiti combinó elementos de la ficción, registros urbanos, experiencias de viaje y una mirada atenta sobre distintas realidades. Esa faceta menos difundida permite reconocer otra dimensión de su producción artística, en la que la música y la literatura aparecen como territorios complementarios.
El legado cultural de Staiti trascendió los escenarios. En su obra narrativa, el guitarrista volcó su experiencia como cronista y observador en relatos atravesados por la imaginación, los desplazamientos y la memoria personal.
Sobre el autor
Felipe Staiti fue músico, autor, compositor y guitarrista de la escena del rock latinoamericano. Como miembro fundador de Enanitos Verdes, participó en la construcción de una de las trayectorias más reconocidas del rock argentino y regional. El músico falleció el 13 de abril de 2026, a los 64 años, en Mendoza.
A lo largo de su recorrido artístico, también registró experiencias de viaje en diarios personales, con visitas a destinos como India, Katmandú y Egipto, materiales que luego sirvieron como insumo para la construcción de sus relatos escritos.
Las personas interesadas en acceder al material pueden hacerlo en la Librería Pública Gildo D’Accurzio, de lunes a viernes, de 9 a 14.