La obra literaria de Felipe Staiti, el artista mendocino que combinó escenarios y letras

Se trata de una compilación de siete cuentos que abordan la música, los viajes y la ficción. Publicado por Ediciones Culturales de Mendoza, el libro forma parte del catálogo disponible en la Librería Pública Gildo D’Accurzio.

La Librería Pública Gildo D’Accurzio, ubicada en avenida España 1260 de Ciudad de Mendoza, recuerda el legado del músico mendocino Felipe Staiti a través de su obra “Cuando Zappa conoció a Borges y otros cuentos”, disponible para consulta y adquisición en la institución.

El libro, que representó el debut literario del artista, fue publicado por Ediciones Culturales de Mendoza y forma parte de la colección De Jarilla Somos. Con prólogo del periodista Sergio Marchi e ilustraciones de Mariano Ruszaj, el volumen reúne siete relatos: “Los cielos de Van Gogh”, “Cuando Zappa conoció a Borges”, “La sirena del pueblo”, “Noche de ronda”, “Niño dorado”, “Milagro inesperado” y “El libro de los muertos”.

En estas páginas, Staiti combinó elementos de la ficción, registros urbanos, experiencias de viaje y una mirada atenta sobre distintas realidades. Esa faceta menos difundida permite reconocer otra dimensión de su producción artística, en la que la música y la literatura aparecen como territorios complementarios.

El legado cultural de Staiti trascendió los escenarios. En su obra narrativa, el guitarrista volcó su experiencia como cronista y observador en relatos atravesados por la imaginación, los desplazamientos y la memoria personal.

Sobre el autor

Felipe Staiti fue músico, autor, compositor y guitarrista de la escena del rock latinoamericano. Como miembro fundador de Enanitos Verdes, participó en la construcción de una de las trayectorias más reconocidas del rock argentino y regional. El músico falleció el 13 de abril de 2026, a los 64 años, en Mendoza.

A lo largo de su recorrido artístico, también registró experiencias de viaje en diarios personales, con visitas a destinos como India, Katmandú y Egipto, materiales que luego sirvieron como insumo para la construcción de sus relatos escritos.

Las personas interesadas en acceder al material pueden hacerlo en la Librería Pública Gildo D’Accurzio, de lunes a viernes, de 9 a 14.