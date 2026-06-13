La Escuela Municipal de Padel de San Rafael arranco con todo

Desde esta semana ya funciona la Escuela Municipal en el Club Pelota a Paleta, ubicado en calle Entre Ríos 1146.

Las clases son colectivas y se dictan los martes y jueves desde las 17 horas. La propuesta es abierta a niños, jóvenes y adultos, sin límite de edad, tanto para quienes se inician en la disciplina como para quienes buscan perfeccionar su juego.

“Estamos muy contentos con la participación. Se acercaron muchos sanrafaelinos a sumarse a esta nueva escuela municipal, que tiene como objetivo seguir ampliando las disciplinas deportivas para la comunidad”, destacó el Coordinador de Deportes, Jorge Ércoli.

Asimismo, el profe a cargo, Tomás Oros, indicó que “el pádel está en constante crecimiento y suma cada vez más adeptos. Desde la escuela queremos brindar un espacio que esté abierto a toda la comunidad”.