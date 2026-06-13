La Dirección de Turismo continúa desarrollando herramientas digitales para mejorar la experiencia de los visitantes en Malargüe

La Dirección de Turismo incorporó nuevas herramientas tecnológicas que mejoran la experiencia de los visitantes y fortalecen la promoción del destino durante todo el año.

La Dirección de Turismo de Malargüe continúa avanzando en un proceso de modernización que posiciona al departamento como un destino cada vez más innovador, accesible y conectado. A través de la incorporación de diversas herramientas digitales, se busca optimizar la experiencia de quienes eligen visitar el sur mendocino, brindando información actualizada y servicios disponibles antes, durante y después de cada viaje.

Entre las principales acciones implementadas se destacan los mapas temáticos digitales con tecnología de Realidad Virtual y Realidad Aumentada, los folletos digitales y físicos organizados por circuitos turísticos, la geolocalización de alojamientos y establecimientos gastronómicos, y la implementación de sellos con código QR para los alojamientos habilitados por EMETUR.

Además, el municipio puso en funcionamiento “CHIVO CHAT”, un asistente virtual disponible las 24 horas para acompañar a los turistas y colaborar en la planificación de sus recorridos. A esto se suma la utilización de Inteligencia Artificial para responder consultas turísticas de manera ágil y eficiente.

La estrategia digital también incluye la App Malargüe Turismo para dispositivos móviles, una revista digital de promoción turística, un Pasaporte Turístico con más de 34 atractivos para descubrir, y una página web autogestionable traducida al español, inglés y portugués.

Por otra parte, se desarrolló una plataforma integrada con promociones del sector privado, un banco de imágenes institucional y una gestión unificada de redes sociales que ha alcanzado niveles récord de interacción y alcance.

Desde la Dirección de Turismo destacaron que estas iniciativas permiten fortalecer la promoción del destino, mejorar la accesibilidad a la información y ofrecer herramientas innovadoras que acompañan las nuevas formas de viajar. De esta manera, Malargüe reafirma su compromiso con el desarrollo turístico y continúa consolidándose como un destino preparado para recibir visitantes los 365 días del año.